Nikola u svého tahače na údajně vodíkový pohon nevyvinula ani jeho design

Zdroj

Automobilka Nikola zažívá krušné období, které odstartovalo odhalením, že slavný tahač Nikola One ve svém promo videu, ve kterém měl údajně jet na vodíkový pohon, se pouze řítil z kopce dolů. Zbývalo snad už jen obdivovat elegantní design. Ten však podle nových důkazů ani nepatřil Nikole.

Původní design zakoupil majitel Nikoly, Trevor Milton, od chorvatského designéra. Sama společnost to však několikrát popřela, a to i před soudním tribunálem. Nikola totiž zažalovala Teslu o dvě miliardy dolarů za to, že měla ukrást patenty patřící Nikole. Nikola v tomto řízení několikrát prohlašovala, že tento design začala společnost navrhovat již v roce 2013.

Tesla tuto žalobu opětovala a v rámci své žaloby tvrdí, že Nikola má design od Adriana Mudriho, chorvatského designéra společnosti Rimac za několik tisíc dolarů, který nazval tento design „Road Runner“. Dva svědkové vypověděli, že věděli o schůzce zakladatele Nikoly a Mudriho v roce 2015 za účelem zakoupení designu.

Žaloba Tesly objasňuje původ designu, nikoliv však způsob, jakým byla provedena finanční transakce. Zástupci společností Nikola i Rimac odmítli tato tvrzení a nařčení jakkoliv komentovat. Pomyslnou třešničkou na dortu byla reakce Nikoly na obvinění, že jednotlivé komponenty nepocházely z jejich dílny a značky cizích společností zakryli svými vlastními. Nikola na toto obvinění prohlásila, že nikdy netvrdila, že by vyráběla dané komponenty.