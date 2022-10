Nintendo NES dostal po téměř 40 letech vlastní operační systém, mrkněte na něj

Zdroj: Shutterstock

Ti starší z nás pravděpodobně pamatují legendární herní konzoli, která byla nejúspěšnější 8bitovou konzolí vůbec, s názvem Nintendo Entertainment System (NES). Ta se začala prodávat již v roce 1985 a v podstatě vycházela z herní konzole Nintendo Family Computer, neboli Famicom.

I když je to v podstatě malé výpočetní zařízení, nikdo by asi nečekal, že se na něm dá provozovat grafický operační systém. Nemožné se však stalo skutečností a společnost Inkbox Software dokázala do tak neuvěřitelně malého prostoru vyvinout celý operační systém zvaný NESOS, disponuje však pouze dvěma aplikacemi, a to textovým editorem a nastavením.

Celkem se skládá z osmi 832bajtových souborů. O to překvapivější je, že můžete využít kurzor či pohyblivé ikony. Jednou z hlavních překážek však beze sporu byla malé úložiště o kapacitě 48K s operační pamětí NVRAM 2K. Promátorský oříšek byla také grafika, protože v případě Nintenda měli vývojáři k dispozici pouze dvě paměťové mřížky. Bohužel tento operační systém je spíše zajímavým projektem než reálně využitelnou věcí. Vzhledem k nízkému výkonu a malé paměti nelze využít ani pro psaní nějakého textového obsahu.