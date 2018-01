Vzniká emulátor konzole Nintendo Switch. Půjdou na něm hrát komerční hry

Všechny herní konzole společnosti Nintendo už mají pro PC platformu nějaký ten emulátor. Pro NES/Famicom je to FCEUX nebo Nestopia UE, pro SNES/Super Famicom je to SNES9X nebo Higan (bsnes), pro Nintendo 64 je to Project64 nebo Mupen64Plus, pro GameCube a Wii je to pak Dolphin a pro WiiU zase Cemu.

Pro zatím poslední herní konzoli společnosti Nintendo, tedy pro Switch je emulátor už v přípravě. Je to zarážející, protože Nintendo Switch je na trhu teprve 10 měsíců a emulátory vznikají převážně pro minulé generace herních konzolí.

Emulátor se jmenuje Yuzu a dělají na něm veteráni, kteří už mají zkušenosti s vývojem emulátoru kapesní herní konzole Nintendo 3DS. Emulátor 3DS má název Citra a ačkoliv je ještě stále považován za experimentální, tak už na něm lze spouštět homebrew aplikace a mnoho komerčních her.

Zatímco Citra je ve vývoji už přes tři a půl roku, tak Yuzu je teprve na samém začátku (respektive jeden z vývojářů na něm začal pracovat minulý rok na jaře), takže není jisté, že letos se objeví nějaká hra ze Switche, která na PC půjde hrát. Nintendo Switch používá na míru upravený SoC z řady Nvidia Tegra. Na nějaké rozumné používání emulátoru Yuzu bude tedy zapotřebí co nejvýkonnější PC hardware.

Yuzu bude podporovat Windows, Linux a MacOS. Až bude Yuzu dokončen, tak PC hráči se budou moci těšit na takové pecky jako Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe nebo třeba na budoucí Bayonettu 3.