Nokia má vybudovat na Měsíci mobilní síť 4G za 330 milionů korun

Zdroj

I když na Měsíci nebyla lidská noha už více než půl století, brzy by se tam měl vrátit život. NASA plánuje, že další mise, která zavede člověka zpět na Měsíc by se měla uskutečnit v roce 2024. Prozatím by se mělo jednat o týdenní pobyt, ale podle plánů by již v roce 2028 měla na Měsíci vyrůst permanentní výzkumná základna pro astronauty.

Je jasné, že taková základna nemůže fungovat bez technické podpory a zejména v oblasti komunikace. Toto téma se stalo hlavním bodem posledních dnů, když se vybíral co nejvhodnější dodavatel pro zajištění techniky pro komunikaci na výzkumném pracovišti na Měsíci.

Zdroj

Výběrové řízení nakonec vyhrála společnost Nokia, která má zasíťovat Měsíc 4G internetem. NASA pak přislíbila, že na tento projekt uvolní v přepočtu 330 milionů korun. Nokia předeslala, že pro realizaci tohoto projektu nejspíše využije vozítka Audi a zároveň bude spolupracovat i se společností Vodafone.

Jako místo, kde by se mělo začít se zasíťováním Měsíce, je oblast poblíž původního přistání Apolla 17. Nokia již plánuje tento projekt delší dobu, ale stále ještě řeší celou škálu technických problémů. Zavést mobilní internet na naší oběžnici je sice náročný a dlouhodobý úkol, ale již je vidět pomyslné světlo na konci tunelu.