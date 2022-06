Nová aplikace Ikea upraví fotky bytu a ukáže, jak by v něm vypadal nový nábytek

Zdroj

Při navrhování podoby či přestavby vašeho bytu nejsou věci tak jednoduché, jak se na první pohled zdají. Musíte si totiž vyměřit všechny rozměry celého bytu či místnosti, rozměry oken, dveří a jejich detailní rozmístění v bytě. Poté si teprve můžete plánovat, jaký nábytek chcete nakoupit a zda se vám tam vůbec vzhledově hodí.

Tento problém řeší nová aplikace velkého řetězce Ikea, která je v podstatě virtuální designový nástroj. Konkrétně se jedná o funkci Scene Scanner, která dokáže naskenovat vaši místnost, vymazat virtuálně váš stávající nábytek a následně do tohoto prostoru umístit virtuálně nový nábytek.

Pokud si nechcete naskenovat váš byt, můžete si vybrat jeden z více než 50 připravených virtuálních showroomů, do kterých si můžete zkusit poskládat svůj nový nábytek. Celý proces samozřejmě směřuje k tomu, abyste si po vypracování vašeho designového plánu mohli i konkrétní vybrané položky hned objednat.

Aplikace se jmenuje Ikea Kreativ Scene Scanner a i když se zdá jako dobrý a užitečný nástroj využívající i rozšířenou realitu, neumožňuje vám pohybovat se v daných showroomech. Hlavním důvodem k využití je, že si nábytek prohlédnete v prostorách svého bytu.

Prozatím je tato aplikace dostupná pouze pro operační systém iOS, ale verze pro operační systém Android by měla přijít ještě letos. Zároveň je aplikace spuštěna pouze pro uživatele z USA, ale do dalších zemí by se měla rozšířit během příštího roku.