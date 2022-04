Nová funkce WhatsAppu umožní uživatelům propojit skupinové konverzace

Nová funkce je nějakou dobu ve vývoji jako další velká iterace pro platformu WhatsApp, která má využít stávajícího end-to-end šifrování aplikace a také rostoucí touhy uživatelů připojit se k soukromým komunitám mimo větší sociální platformy, jako je např. Facebook. Uživatelé tak budou moci přijímat zprávy zaslané celé komunitě a snadno spravovat menší skupiny, které jsou její součástí. Se spuštěním této funkce budou k dispozici nové nástroje pro správce skupin, včetně možnosti rozhodovat, které z nich budou do Komunit zahrnuty. Také bude možné posílat zprávy a oznámení všem členům skupin najednou.

Dobrovolnická organizace by tedy například mohla vytvořit podskupinovou diskuzi pro ty, kdo jsou zapojeni do konkrétního projektu, škola by mohla hostit podskupiny pro různé ročníky nebo mimoškolní aktivity, a tak dále - podobně, jako to nyní funguje na Discordu.

Komunity by mohly představovat výzvu zejména pro další aplikace pro zasílání zpráv, jako je Telegram – který se nedávno stal prominentním hráčem v komunikaci související s rusko-ukrajinskou válkou – vedle dalších platforem pro soukromé zasílání zpráv, jako je iMessage nebo Signal, a aplikací jako GroupMe, Band, Remind a další.

Není to však jediná novinka, která se chystá - mezi další plánované funkce patří:

reakce na zprávs pomocí emotikonů

právo správce skupin mazat zprávy z konverzací všech účastníků

sdílení souborů o velikosti až 2 GB

hlasové hovory až pro 32 lidí

Vyjádření Marka Zuckerberga:

"Už nějakou dobu je zřejmé, že způsob online komunikace se mění. Většina z nás používá sociální sítě k objevování zajímavého obsahu a získávání aktuálních informací. Středobodem digitálních životů mnoha z nás se staly konverzace v aplikacích. Jsou intimnější, více soukromé a díky koncovému šifrování také bezpečnější. Nadále však pracujeme na rozvoji nové generace soukromých zpráv. S maximálním ohledem na soukromí a zabezpečení jsme do aplikací WhatsApp a Messenger přidali videohovory, hlasové zprávy, příběhy, obchod, platby a další funkce. Spuštěním Komunit jdeme ještě dál a umožníme lidem komunikovat nejen s blízkými přáteli, ale také se členy svých komunit. Může jít o komunitu ve škole, kde lidé v konverzacích sdílejí a probírají důležitá rodičovská témata nebo o pracovní kolektiv, který diskutuje o firemních záležitostech. A také o sousedskou komunitu, jež probírá co se děje v jejich ulici. Uživatelé nám říkají, že k tomu chtějí používat právě WhatsApp, protože je to pro ně nejrychlejší způsob komunikace. Až dosud nebyla aplikace připravena tak, aby pro ně byla komunikace snadná.