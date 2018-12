Nová hra od Valve s názvem Artifact pobouřila herní komunitu kvůli monetizaci

Artifact je zajímavým přírůstkem do rodiny počítačových karetních her a představuje i mnohé unikátní mechanismy, které jinde nepotkáme. Hra vychází ze světa Doty 2, a to se silně odráží nejen v grafickém zpracování, ale i v herních prvcích.

Na rozdíl od ostatních her (např. Hearthstone či MTG: Arena) je zde totiž hrací plocha rozdělena na tři jednotlivé desky představující tři herní linie, jako vystřižené právě z Doty 2 a jiných MOBA her. Na každé z nich se pak nachází jedna věž a vítězem se stane ten, kdo dříve zničí protihráči dvě z nich nebo některou prorazí opakovaně.

V předběžném testování si tak díky neotřelému přístupu Artifact bez problému zajistil mnoho budoucích fanoušků. Když ale došlo na lámání chleba, Valve se vytasilo s poměrně netradičním monetizačním systémem, který způsobil mezi hráči pořádné pozdvižení. Jsou však tyto reakce oprávněné?

Abyste si hru zahráli, nejprve zaplatíte na Steamu necelých 18 eur, což není částka nijak závratná. Za tuto cenu dostanete do hry 10 balíčků karet. Následně však přichází na scénu právě adresovaný problém – další karty totiž není možné přímo ve hře žádným způsobem získat.

Jedinou možností je pořídit si je za reálné peníze z komunitního tržiště Steam. Rozhořčení hráči na jedné straně si tak stěžují na „pay2win“ systém a požadují vrácení peněz, což jim ale není umožněno, pokud již rozbalili některý z dostupných balíčků. Na druhé straně pak stojí hráči spokojení, kterým tento platební model připadá naprosto v pořádku.

Zdá se, že pravda není zcela černobílá. Je třeba si uvědomit, že lze karty nabyté rozbalením základních balíčků také prodat, a právě za tyto vydělané peníze si koupit karty a balíčky další, nebo si za ně pořídit i nějakou hru. Zajímavé je na tom právě to, že se cena karet pohybuje v reakci na nabídku a poptávku, a od toho se odvíjí i meta ve hře samotné.

V porovnání s desítky let starou fyzickou verzí Magic: The Gathering, který funguje na podobném modelu, je Artifact ještě poměrně přívětivý, jelikož zde může mít hráč v balíčku pouze jednu kopii každé karty, zatímco v MTG se tento počet může vyšplhat i ke čtyřem. Ceny balíčků Magic: The Gathering v nejstarších formátech Legacy navíc sahají do řádů i několika desítek tisíc korun.

Jestli se Valve s touto situací bude chtít nějak vypořádat, je zatím ve hvězdách. Celá tato situace ale nemění nic na tom, že Artifact je velmi nadějnou a komplexní karetní hrou, která si snad i přes počáteční problémy najde své právoplatné místo na trhu.