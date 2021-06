Nové antimonopolní zákony si posvítí na technologické giganty

Zdroj

Minulý týden v pátek předložili ve Sněmovně reprezentantů návrh nového antimonopolního zákona, jehož cílem je snížit moc velkých technologických gigantů a zaměřit se především na různé praktiky, které mají potlačovat zdravou konkurenci. Jde o závěr zhruba šestnáctiměsíčního vyšetřování soudního výboru Sněmovny reprezentantů týkající se obchodní strategie společností Apple, Amazon, Facebook a Google.

Nové zákony by mohly pomoci při vyšetřování budoucích žalob a hlavně by mohly poměrně zásadně změnit technologický průmysl. V tuto chvíli mají dle vyjádření soudního výboru neregulované technologické monopoly až moc velikou moc nad ekonomikami. Určují, kdo bude vítězná společnost a kdo poražený a mají podíl na likvidaci malých podniků či zvyšování spotřebitelských cen.



Nově by tak tito giganti měli mít stejné podmínky, jako kdokoliv jiný. Návrh zákona také opravňuje ministerstvo spravedlnosti nebo Federální obchodní komisi, aby rozhodla o případné střetu zájmů a nařídila společnostem některé jejich divize prodat. To by například mohlo přinutit Amazon prodat Amazon Basics. Z dalšího návrhu nového zákona vyplývá povinnost neupřednostňovat jen sám sebe. To se týká třeba Googlu – když něco vyhledáváte, první pozice ve výsledcích jsou produkty Google upřednostněné před ostatními.

Protiprávní bude i nákup začínající konkurence, jak to s oblibou dělá společnost Facebook, která kupříkladu v roce 2012 zakoupila Instagram. Obě strany, republikáni i demokraté, se v mnoha bodech těchto návrhů shodují. Avšak v některých bodech se jejich pohled na věc rozchází, proto si již stihly obě strany připravit několika stránkový dokument s poznámkami a změnami, které chtějí prosadit. Není tak jasné, zda všechny návrhy projdou a zda opozice bude akceptovat stávající návrh nebo zda vládnoucí strana přistoupí na poznámky od opozice.