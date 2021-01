Nově je třeba danit výhry z loterií a sázek, týká se to i Vás?

Daňový balíček přinesl změny i pro hráče

Když začal 1. ledna 2020 platit tzv. daňový balíček, tak museli zbystřit i ti, kteří se rádi baví sázkami na sport, hraním v casinech nebo sázením loterií. Přestalo totiž platit, že se vůbec nemusejí starat o zdanění svých výher.

Zatímco dříve odváděl daň pouze provozovatel, u kterého jste si vsadili, tak daň z hazardních her za rok 2020 může zajímat i vás. Jiná pravidla přitom platí pro loterie a jiná zase pro sportovní sázení nebo ruletu a automaty.

Kurzové sázení a ruleta se v daňovém přiznání objeví od milionu

Že zní zvláštně vepisovat do daňového přiznání výhry z kurzových sázek, automatů nebo rulety? Možná ano, ale přesně tak byste měli postupovat, pokud vaše čistá výhra přesáhla v roce 2020 hranici 1 milionu korun. Počítá se přitom celý rok, ne jednotlivé trefy.

Stačí tak, když trefíte jackpot na hracím automatu a jste na nejlepší cestě, jak si v praxi vyzkoušet, fungování nového daňového balíčku. Pokud zkrátka váš rozdíl výher a vkladů přesáhne daný milion, tak musíte tento fakt uvést do daňového přiznání jako ostatní příjem. Následně vám bude z výher strženo 15 %.

Pozor si dejte i na jednotlivé kategorie her. Zatímco sázení patří pod kurzové sázky, tak třeba hrací automaty jsou v kolonce technických her. Když v jedné kategorii přesáhnete onu milionovou hranici, tak daníte bez ohledu na to, jaký jste zažili rok v té druhé. Můžete tak vyhrát přes milion na sázkách a být zároveň v minusu na automatech. Zdanění sázkařských výher se vám ale nevyhne, protože jde podle zákona o jiný typ hazardní hry.

Výhry z loterií sami přiznávat nemusíte, velké trefy ale i tak čeká zdanění

Spousta lidí o tom sní. Mnoho z nich už i ví, co by se všemi těmi penězi udělali. Řeč je o pohádkových výhrách v loterii, kde vzduchem létají až miliardy. To platí pro loterii Eurojackpot, ale stamilionových částek dosahují i výhry z loterií, jako například Sportka. Ty všechny podléhají novému zdanění. Opět zde platí, že pokud vyhrajete nad milion korun, tak musíte státu odevzdat 15 % z výhry.

Rozdíl je ale v tom, že se jedná o srážkovou daň, kterou odvede sám provozovatel. Vám tím odpadají starosti s vyplněním tohoto úspěchu do vašeho daňového přiznání (pokud by pro vás nebylo z určitého důvodu výhodné to do něj zahrnout). Oproti sázkám nebo ruletě se liší i to, jak se vyhrané peníze počítají. V případě loterií jde o jednotlivé výhry. Můžete tedy například dvakrát vyhrát 900 tisíc a do státní poklady neodevzdat ani korunu.