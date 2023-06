Nově můžete sdílet v ChatGPT celé své konverzace pomocí URL

Od doby, kdy byl na veřejnost vpuštěn ChatGPT od OpenAI, se uživatelé snaží ptát na nejzáludnější otázky či složité filozofické problémy. Také rádi na sociálních sítích sdílí odpovědi třeba formou snímku obrazovky. Možná i to přímělo vývojáře ChatGPT přidat novou funkci, díky které budete moci vytvořit unikátní odkaz pro svou konkrétní konverzaci.

Podle prozatím dostupných informací by ale nemělo jít jen o možnost zobrazit cizí konverzaci po rozkliknutí odkazu, ale uživatelé by měli dostat možnost v této konverzaci pokračovat podle svých představ. V praxi by tak tyto sdílené odkazy mohly přinést uživatelům nové možnosti využití této nové technologie.

Odkaz si pak bude moci vytvořit naprosto každý uživatel a jako bonus i bude moci vybrat, zda se u konverzace bude objevovat jeho jméno či nikoliv. Další z možností je zpětné smazání tohoto odkazu či celé konverzace. Důležité je také zmínit, že pokud odešlete někomu odkaz na konverzaci a následně budete pokračovat v chatu, tak příjemce uvidí pouze tu část konverzace, kterou jste měli vytvořenou do doby vygenerování sdíleného odkazu.

Jak používat sdílené odkazy?