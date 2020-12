Novinky i průšvihy ve světě IT, které by vám rozhodně neměly ujít

A aby se nám celá tahle snaha povedla na jedničku, vyplatí se sledovat nejrůznější novinky, které se v této oblasti mihnou. A bohužel nejde vždy jen o pozitivní zprávy.

Konzole Playstation 5 není tak tichá, jak si nejspíš myslíte

Když se tahle herní supernovinka objevila v recenzích na počátku října, vyzdvihovala se kromě jejího vysokého výkonu a přívětivého uživatelského prostředí také další vlastnost – nízká hlučnost. Prý není skoro slyšet, takže nebude rušit nikoho v domě – hráče ani jeho rodinu.

Jako první vypustili tyto recenze do světa samozřejmě japonští IT redaktoři, ovšem brzy se začaly podobné zprávy šířit i z dalších koutů světa. Recenzenti byli z testovacích modelů nadšení. Ovšem s tím, jak se k této novince dostává stále více hráčů je jasné, že tu něco tak úplně nesedí.

Vypadá to totiž, že Sony nemá tak úplně typizované součástky, jež pro sestavování konzolí Playstation 5 používá. Problém je konkrétně ve dvou typech chladičů. Ten, který nabídne lamely umístěné pouze po svém obvodu vykazuje hlučnost pouhých 39 dB. Ovšem typ s lamelami zvenčí i uvnitř je o 4 dB hlučnější. Zdá se vám to málo? Ani ne, decibely totiž vnímáme lineárně, takže nárůst hluku není jen cca 10 %. Ve hře je i jiná frekvence – pro lidské uši bohužel mnohem nepříjemnější.

Nová GeForce RTX 3060 Ti in NVIDIE je na světě

Grafické karty mají zase jedno horké želízko v ohni. Tentokrát se další skvělý „zápich“ povedl NVIDII, která odteď rozšiřuje svou rodinu moderních, levných, a přitom maximálně výkonných grafických karet hned na tři členy.

Ovšem zatímco předchozí karty GeForce RTX 30 byly hned pryč, s GeForce RTX 3060 Ti se vám to nejspíš nestane. V oběhu jich je totiž mnohem více. Jen bohužel nelze spoléhat na doporučenou cenu pod 399 dolary, protože situace na trhu není aktuálně dobrá. Očekává se jeho stagnace nebo dokonce mírný růst cen v předvánočním období. Takže chcete-li ušetřit, budete si asi muset počkat. Ovšem nezapomínejte na to, že dříve poptávka značně převýšila nabídku a je dost možné, že se něco podobného (byť ne tak rychle) stane i letos.

Na founders edici této karty si pak nejspíš počkáme až do jara, takže chcete-li si užít přes Vánoce herní hity v té nejlepší kondici, váhat se nejspíš moc nevyplatí.

A co si na Vánoce zahrát? Máme přehled nejočekávanějších prosincových novinek

Ale pojďme se teď konečně věnovat samotným hrám. Na co se těšit v prosinci 2020?

Worms Rumble

Určeno pro: PlayStation 4, PlayStation 5 a Windows PC

Asi nejočekávanější comeback sezóny. Také jste na téhle roztomilé hříčce vyrůstali? Pak si dopřejte její reimaginaci a pusťte se do ostatních červů prostřednictvím šílených schopností a zbraní, jak je libo. Čekají vás nejoblíbenější trháky z minulých her, ale i čerstvé novinky. Tak jakou z nich na ostatní wormíky použijete?

Cyberpunk 2077

Určeno pro: PlayStation 4, Xbox One a Windows PC

Tahle hra má na kontě už pěkných pár odkladů ovšem vypadá to, že prosincové vydání bude definitivní. Těšíte se na velkolepý vstup do dystopického Night City, v němž se budete moci jen vy sami rozhodnout, jakým způsobem splníte zadaný úkol? Jedno rozhodnutí může ovlivnit celou hru, na to pamatujte.

A co dalšího se ještě řítí? Empire of Sin, Immortals Fenyx Rising a samozřejmě i Medal of Honor: Above and Beyond.