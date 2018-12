Nový Carmageddon na obzoru? Značku kupuje THQ Nordic, vydavatel Darksiders

Po úspěších prvního dílu již proběhlo několik pokusů o oživení legendární automobilové řežby v podobě nových dílů, ale úspěch žádného z nich se doposud nevyrovnal původní hře. Pokračování většinou ztroskotala na krkolomném ovládání aut, zastaralém grafickém zpracování i špatně vyvedené umělé inteligenci.





Nejnovějším plnohodnotným přírůstkem je dva roky starý crowdfundovaný Carmageddon: Max Damage (respektive o rok starší Reincarnation, z něhož vychází). Ten se sice snaží držet svých kořenů, možná ale až příliš silně. Mimo jiné právě kvůli zastaralosti se hra dočkala téměř výhradně špatných hodnocení.

To by se ale mohlo změnit, když se nyní slavná značka dostala pod ruku americkému studiu THQ Nordic, jež má na svědomí kupříkladu i nedávné vydání třetího dílu série Darksiders. Stejná firma navíc v průběhu posledního roku spolkla práva na mnoho dalších titulů, mezi nimiž je například nedoceněné Kingdoms of Amalur, ale i slavnější tituly jako Saints Row nebo Metro.

Jelikož je tato akvizice velmi čerstvou novinkou, ještě není jasné, co přesně mají v plánu. Hráči na fórech hlavně doufají, že se THQ nechytí nového trendu vytváření mobilních verzí her (mimo jiné i proto, že Carmageddon svoji mobilní verzi vlastní, poslední díl byl vydán v loňském roce).

Nejvíce fanoušků by si přálo plnohodnotný díl pod vedením silné společnosti, takový, jakého se série vlastně nikdy pořádně nedočkala. Vyvstávají však četné a oprávněné obavy, že dnes již sbírání bodů za přejíždění nevinných chodců nikoho ze židle nevytrhne.

Hra tak bude muset nabídnout i něco jiného, jako třeba rozličné mapy a mise a neobejde se ani bez propracovanějšího ovládání vozidel. Můžeme doufat, že bude případnému budoucímu titulu věnována dostatečná pozornost, aby neskončil zapomenutý jako většina jeho předchůdců. Je ale více než pravděpodobné, že si na příchod nového dílu ještě pár let počkáme.