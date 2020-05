Nový jailbreak odemkne i nejnovější iPhone, včetně iOS 13.5 z minulého týdne

Zdroj: Pixabay

Společnost Apple si odjakživa potrpěla na to, že chce mít plnou konrtolu nad tím, co si uživatel smí do svého zařízení nainstalovat a nerada dělá vyjímky, a to ani pro FBI, které občas zahrne iPhone pachatele mezi důkazní materiály. Část uživatelů ovšem dává přednost uživatelské svobodě, a tak se ohlíží po nástrojích, které iPhone z těchto omezení vymaní.

Proto se hackerský tým unc0ver rozhodl vyvinout tzv. jailbreak, který dokáže proměnit okleštěný iPhone na telefon, na který jsou uživatelé Androidu zvyklí. Tento nástroj by měl bez problémů odemknout každý iPhone od verze iOS 11 až po nejnovější 13.5. Je ovšem zjevné, že společnost Apple nyní zaměří své síly na to, aby objevila chybu, přes kterou se hackeři dokáží dostat do nitra OS, a následně ji zaplátovat. Hackerská skupina žádné další detaily, jakým způsobem se dá prolomit iOS, neuvedla.