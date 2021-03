Nový závodní dron od DJI se utkal s Nissanem GT-R Nismo, uhání až 150 km/h

Zdroj

Závodní dron bývá také někdy označován jako FPV dron (First-Person View) a jde o specifickou skupinu dronů, které nemají kameru umístěnou vespod, ale naopak tak, aby viděly před sebe. Dron tak lze pilotovat za použití náhlavní soupravy pro virtuální realitu. Navíc se jedná o odvětví, kterému se doposud společnost DJI, jakožto přední výrobce dronů, moc nevěnovala. Jedním z možných důvodů možná bylo odlišné technické provedení.

Tento dron disponuje řadou zajímavých funkconalit, jako vznášení na místě když nedržíte ovládání, rychlostí letu až 150 km/h, kamerou o rozlišení 4K@60FPS či FullHD@120FPS a dokonce zorným úhlem až 150 stupňů. Tyto vlastnosti se podepsaly i na výdrži, takže vydrží ve vzduchu jen 20 minut.

Michal Vigh pak byl dle svých slov překvapen při vzletu hlavně tím, že se kamerka dokázala sama přizpůsobit poloze dronu při jakémkoliv naklenonění. Mezi další výhody zmínil i možnost nastavit tzv. HOME POINT, což je místo, kam se dron dokáže sám vrátit, což u po domácky vyrobeném dronu může být trochu problém. Poslední z řady pozitivních zkušeností pak je i možnost automatického přepnutí do režimu NORMAL. V praxi tak při nečinosti operátora zůstane dron ve vzduchu na místě. U DIY FPV dronů by v této situaci dron zkrátka spadnul k zemi.

Michal Vigh dále vyvyšuje i kvalitu kamerky i její vlastnosti. Na druhou stranu zdůrazňuje, že jako nevýhodu považuje skutečnost, že při obyčejném rozbití ramena musíte celý dron zaslat do originálního servisu DJI, na rozdíl od domácího FPV dronu, kde si to vyměníte za 300 Kč. Pořizovací cena dronu pak je 35 999 Kč a v ceně dostanete dron, ovladač a náhlavní soupravu. Je zde samozřejmě možnost dokoupit i další příslušenství, jako například ovladač pohybu za 4 300 Kč nebo sadu Fly More spolu s dalšími bateriemi a rozbočovačem za 6 500 Kč.