NVIDIA testuje aplikaci, která sjednotí GeForce Experience a Ovládací panel

V současné chvíli musí uživatelé proniknout poměrně hluboko do ovládacího panelu a manuálně konfigurovat G-Sync. To ale není zcela jednoduché, a tak se uživatelé neobejdou bez podpory návodů na YouTube. Nová aplikace nese příhodný název „NVIDIA“ a měla by právě kombinovat dosud oddělené aplikace GeForce Experience a Ovládací panely do jednoho uživatelsky přívětivého prostředí.

Zdroj: Shutterstock

Beta verze této nové aplikace již prošla testováním a zdá se, že nabízí mnoho zajímavých funkcí. Uživatelé mohou používat aplikaci k aktualizaci ovladačů, instalaci softwaru a úpravě nastavení GPU. Zároveň je k dispozici nový herní režim, který umožňuje snadnější přístup k nástrojům pro nahrávání a sledování výkonu. Navíc aplikace podporuje nové technologie jako RTX Dynamic Vibrance, která zlepšuje vizuální kvalitu her.

Jednou z nejzajímavějších funkcí je možnost experimentovat s technologií RTX, která umožňuje vylepšení starších her pomocí upscalovaných textur optimalizovaných pro umělou inteligenci. To otevírá dveře pro neuvěřitelné možnosti v oblasti remasteringu her a zlepšování jejich vizuálního zážitku.