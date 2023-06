O krok blíž k orbitální solární farmě: Experiment přenesl bezdrátově energii

Lidstvo se již několik posledních desetiletí zabývá otázkou ekologického získávání energie a jako nejlepší řešení se jeví získávat ji z obnovitelných zdrojů. Například solární energie je sice ekologická, ale není dostatečně silná, protože paprsky vycházející ze Slunce musejí projít přes atmosféru, kde se většina z nich jen odrazí.

Proto napadlo několik vědců odchytávat solární energii přímo ve vesmíru a následně ji přesměrovat na Zem. Tento experiment dostal název MAPLE (Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) a již nyní zaznamenal sice malý, ale o to významnější úspěch na palubě Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1).

Dokázal totiž pomocí mikrovln přenést na oběžné dráze energii a navíc dokázal přenést měřitelné množství energie z oběžné dráhy na střechu budovy v kampusu Caltechu ve Spojených státech amerických. S trochou nadsázky se dá hovořit o kosmické solární energetice.

Pokud by se podařilo najít skutečně efektivní způsob jak z oběžné dráhy získávat a dopravovat solární energii na zem, mělo by to pro lidstvo celou řadu výhod. Ve vesmíru totiž nejsou roční období, ani denní rytmy, a proto by bylo možné zachytávat solární energii nepřetržitě. Podle odborníků by tak mohl solární kolektor pobrat až osmkrát více energie, než v případě solární panelů na zemi.

Nic ale není dokonalé a ideální, a i tato technologie s sebou nese jistá omezení. Předně je zapotřebí vyvinout ideální a dokonalý solární kolektor, který je také potřeba dopravit na oběžnou dráhu. Podle vývojářů z Caltechu by taková solární farma měla mít rozměry zhruba 9 kilometrů čtverečních, aby bylo vůbec životaschopná a aby tento celý projekt dával smysl. Což je obrovská plocha.

Reálně by tak bylo zapotřebí zhruba 40 kosmických lodí, než by se povedlo dopravit na oběžnou dráhu všechny potřebné družice. Drahé starty raket by ale měly naprosto rozhodující vliv na finální cenu elektřiny, která by z těchto důvodů byla několikanásobně větší než je současná.

SSPD-1 zahrnuje pak několik experimentů – prvním z nich je tzv. DOLCE (Deployable on-Orbit ultraLight Composite Experiment). V rámci DOLCE se pak testuje ten nejlepší mechanismus pro rozkládání solárních článků. Druhým experimentem je ALBA, který testuje designy solárních článků a poslední z řady experimentů je MAPLE, který zase testuje bezdrátový přenos energie.

Právě v rámci MAPLE došlo k úspěchu v podobě přenosti energie na vzdálenost zhruba 30 cm. Podle Aliho Hajimira, vedoucího projektu Space Solar Power Project, jde přesto o vůbec první přenos energie tohoto typu v historii. Vše se ale prozatím pohybuje na úrovni experimentů a teorií. Není ale vyloučeno, že v budoucnu budou naše elektromobily jezdit na orbitální solární energii.