O krok blíže Jurskému parku: V Číně nalezli 75 milionů let staré DNA dinosaura

Zdroj: Scientific American

Když se v roce 1993 poprvé objevil Jurský park, objevily se i spekulace, zda by skutečně bylo možné implementovat zachovalé DNA prehistorických tvorů do nějakého vajíčka a nechat znovu vzkřísit vyhynulý druh. Na cestě za tímto vědeckým a paleontologickým snem se objevily nové skutečnosti.

Paleontologové z Číny oznámili, že objevili zcela zachovalou DNA starou zhruba 75 milionů let. Mnoho odborníků však zastává ten názor, že není fyzicky možné, aby DNA vydrželo takovou dlouho dobu neporušeno nebo alespoň zachováno v nějaké použitelné podobě. Až doposud byl totiž rozšířený názor, že DNA nemůže přečkat v rozeznatelném stavu déle než jeden milion let.

Zdroj: Prehistoric Wildlife

Podle všeho by nově objevené ostatky měly patřit mláděti druhohorního „kachnozobého“ dinosaura z rodu Hypacrosaurus. Teto druh žil na konci období křídy, což by odpovídalo stáří ostatků zhruba 75 milionů let. V dospělosti tito býložraví dinosauři dorůstali délky až osmi metrů. Při bližším zkoumání těchto kosterních pozůstatků byly objeveny i tkáně chrupavky, kde se nacházely nezvykle zachovalé buňky.

Právě v těchto buňkách se nacházelo zachovalé DNA včetně proteinů. Zahraniční kolegové jsou však spíše skeptičtí a domnívají se, že s největší pravděpodobností nepochází získané DNA z nalezeného dinosaura, ale spíše se jedná o kontaminaci mladším genetickým materiálem.