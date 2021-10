Od 1. ledna vejdou v platnost nová pravidla pro sbírání cookies. Co se změní?

Zdroj

Prakticky každý web na internetu shromažďuje alespoň nějaké údaje o každém návštěvníkovi. Tyto údaje se pak shromažďují v podobě cookies, ke kterým ve většině případů dáváte jako uživatelé souhlas. Některé weby ale sbíraly souhlas automaticky s tím, že dávaly až dodatečnou možnost prostřednictvím odkazu sběr údajů zrušit.

Zpravidla se rozlišují dva základní druhy cookies, neboli dat ukládaných do našich počítačů a mobilů, a to jsou:

cookies první strany – ty jsou zpracovávány pouze konkrétní webovou stránkou

cookies třetích stran – ty jsou zpracovávány jinými stránkami a pomáhají obvykle identifikovat uživatele

Zdroj

Data, která cookies ukládá pak slouží provozovateli webu k optimalizaci webu a nasazení personalizované reklamy. Dozví se totiž jaké máte zařízení, prohlížeč, rozlišení displeje, atd. Díky cookies také můžete zůstat trvale přihlášeni na Facebooku, protože si do vašeho zařízení uložil informaci o přihlášení. Cookies můžeme také vděčit za to někdy až nepříjemnou věc, kdy si v Googlu něco vyhledáváte a následně se vám to několik týdnů objevuje v podobě reklam na každém webu, na který jdete.

Co se vlastně změní?

Díky novele zákona, který byl schválen minulý měsíc, budou mít weby zakázáno sbírat o vás údaje bez vašeho výslovného souhlasu. Z uživatelského hlediska tak dojde k jedné zásadní změně v tom, že nově na vás souhlas s cookies bude vyskakovat úplně na každém webu. Provozovatel totiž musí každého uživatele informovat jaká data sbírá a co s nimi provází – tzv. princip opt-in.

Nově by také měly být minimalizovány nejrůznější praktiky, které se pohybovaly na šedé straně. Jde o případ, kdy se celý web zneprůhlední dokud neodsouhlasíte cookies. Druhou obdobnou nekalou praktikou je předvybraný souhlas nebo uvedení nepřesných a nekompletních informací ohledně sběru dat.

Každý provozovatel webu by si měl zjistit, co cookies shromažďují za údaje a komu se předávají a zároveň se ujistit, že pro svůj typ webu vybral to nejlepší možné řešení. Podle odborníků je pak nejvíce doporučováno tzv. consent management solution. Dále by měl být sběr cookies v souladu s GDPR, být aktivní, informovaný a svobodný.