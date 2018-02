Od 70. let až po rok 2014. Stahujte zdarma nostalgickou encyklopedii RPG her

Patříte nejen mezi fanoušky her na hrdiny, ale také náruživé čtenáře? Po čtyřech letech usilovných prací více než stovky autorů z řad novinářů, vývojářů, moderské komunity, ale i fanoušků poctivých her, spatřila světlo světa obsáhlá encyklopedie RPG titulů. Jmenuje se The CRPG Book Project a stáhnout si ji můžete zcela zdarma (odkaz na PDF).

Mapuje hry z žánru RPG od 70. let minulého století, až po rok 2014. V její databázi tak najdeme ty největší skvosty, které se kdy na herní scéně objevily. Základní kameny, prameny a prvopočátky herního stylu, který dnes patří mezi nejvyhledávanější a stále roste na popularitě. Nejen u spotřebitelů, ale také vývojářských studií.

Ostatně třeba letošní nabídka RPG her bude vskutku bohatá. Přesvědčit se o tom můžete v našem přehledu nejočekávanější žánrových titulů pro rok 2018.

Kniha popisuje celkem 400 her, a to v poměrně komplexní formě. Nejde jen o jejich databázi. K většině z nich jsou k dispozici screenshoty, recenze a další texty často doplněné o zajímavosti, které jste o svých oblíbených značkách třeba vůbec netušili. Hráčům, kteří něco pamatují, kniha zkrátka nabídne pravý nostalgický zážitek.

Zda se prozatím digitální encyklopedie objeví také v tištěné podobě, zatím jasné není. Obsahuje totiž 528 barevných stránek, což výrazně zvyšuje náklad na výrobu, který by se logicky odrazil na pořizovací ceně. Do kickstarterové kampaně se prozatím autorům myšlenky jít nechce. Chtějí se zaměřit na korekturu a doplňování dalšího obsahu.