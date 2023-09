Od výherních automatů ke Space Invaders a zase zpátky

I když by tomu názvy některých her odpovídaly, arkádové automaty nespadly z Marsu. Společnosti, které je na začátku 70. let minulého století začaly pouštět na trh, si za svůj vzor vzaly starý dobrý kuličkový pinball, ale hlavně mechanické výherní automaty. Vhodit minci do svíticí krabice a užít si u ní pár minut zábavy, to byl už tehdy léty prověřený podnikatelský plán.

Všechno odstartovali Pong a Space Invaders

Pionýrské pokusy připojit k počítači kasičku žádnou velkou díru do světa neudělaly. První hrou, která zaznamenala u hráčů opravdový úspěch, byl Pong. Automatů s předpotopním simulátorem stolního tenisu se za první dva roky vyrobilo 8 000 kusů. Na tehdejší poměry neuvěřitelné číslo, kterému žádný jiný automat na mince nesahal ani po kotníky.

Pong svými úspěchy nastartoval celý průmysl s arkádovými automaty. Jejich zlatý věk přišel na přelomu 70. a 80. let, kdy vyšly dvě naprosto zásadní pecky. Zaprvé vesmírná střílečka Space Invanders, která jako první přinesla hon za co nejvyšším skóre. No a potom akční logická hra Pac-Man, kterou je nám až skoro trapné blíže představovat. Mario, Sonic nebo Mortal Kombat, ti všichni přišli až potom.

Stačilo pár let a ze zábavy pro exoty se stával popkulturní fenomén. A ke všem těm skákačkám, mlátičkám, střílečkám a sportovním simulátorům postupně začaly přibývat i hry s propracovanou grafikou, příběhem a herním světem. Ty už se v přeplněných hlučných hernách hrát nedaly a nastoupila éra domácích herních konzolí. Ale o té třeba někdy příště.

Arkádové a výherní automaty jsou siamská dvojčata

Zatímco v 70. letech tvůrci videoher opisovali od výrobců výherních automatů, stačilo 10 let a karta se obrátila. Digitální automaty byly nejen atraktivnější pro hráče, ale také levnější a mnohem spolehlivější než jejich mechaničtí předchůdci. A tak i v kasinech začaly úřadovat počítače, přesněji řečeno digitální výherní automaty s displejem a tlačítky.

Vývoj se ale nedá zastavit a 21. století nepřeje ani arkádám, ani klasickým herním automatům. Stejně jako videohry se i hazard přesouvá na internet. A to raketovým tempem. Zatímco v roce 2013 tvořil podíl online hraní v Česku jen něco kolem 4 %, v roce 2022 už to bylo „fifty fifty“. Nedá se svítit, počet heren a automatů podle Zprávy o hazardním hraní v České republice 2023 dlouhodobě klesá.

Kasino i herní automaty v kapse

