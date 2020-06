Olympus prohrál souboj s telefony. Končí s fotoaparáty a prodává celou divizi

Zdroj: Petapixel

Japonská společnost Olympus se za dlouhá léta své existence stala až synonymem pro fotoaparáty. Nyní se tato společnost zbavuje celé své fotografické divize a prodává ji společnosti Japan Industrial Partners. Tato společnost již před časem zakoupila například od Sony celou výrobu populárních počítačů VAIO.

Olympus se nyní bude soustředit na oblast průmyslového a zdravotnického vybavení jako výkonné mikroskopy či další optická technika. V tuto chvíli je pouze uzavřena jen předběžná dohoda o prodeji fotografické divize, takže není známo, jakým způsobem dojde k reálnému prodeji, ani to, zda po prodeji bude měnit celá divize své jméno.

Celá transakce by měla být provedena do konce září tohoto roku a následně by celý obchod měl být zrealizován do konce tohoto kalendářního roku. Podle vyjádření Japan Industrial Partners by měla celá divize v rukou nového majitele výrazně zeštíhlit, podobně jako v případě značky VAIO.

Japan Industrial Partners však naznačil, že má zájem fotoaparáty jak prodávat, tak i vyvíjet. Je tak pravděpodobné, že majitelé fotoaparátu Olympus nepřijdou o svou servisní podporu. Celý průmysl digitálních fotoaparátů má v poslední době čím dál větší konkurenci v podobě stále lepších smartphonů. To koneckonců zapříčinilo, že již třetí rok po sobě vykazoval Olympus ztrátu v této oblasti. Současnými lídry celého trhu jsou tak konkurenční značky Canon a Nikon.