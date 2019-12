Online casino v GTA V letos otevřelo dveře, Češi si v něm ale nezahrají

Celých dlouhých pět let se hráči GTA V museli dívat na zavřené dveře The Diamond Casino & Resort s nápisem “Opening Soon“. To už je nyní minulostí. Od 23. července 2019 je tam oficiálně otevřeno. V kasinu si můžete proměnit virtuální měnu GTA$ na hrací chipy, se kterými posléze sázíte. Právě tyto casino chipy si hráči z ČR ale koupit nemohou. Stejně jako hráči z dalších asi 50 zemí. Rockstar Games tak zřejmě chtějí předejít právním sporů s těmito státy.

I když si našinci v GTA V online kasinu nezahrají, mohou do něj alespoň vstoupit. Resort totiž nabízí také soukromé apartmány, díky kterým se hráči dostanou k dalším misím.

Zablokované státy

Afghánistán

Alžírsko

Americká Samoa

Argentina

Ázerbájdžán

Bahamy

Bhútán

Bosna a Hercegovina

Bělorusko

Brunej

Kambodža

Kajmanské ostrovy

Čína

Kuba

Kypr

Česká republika

Ekvádor

Řecko

Island

Indonésie

Írán

Irák

Izrael

Jordán

Kuvajt

Libanon

Libye

Lichtenštejnsko

Lucembursko

Maledivy

Mali

Mauritánie

Malta

Malajsie

Severní Korea

Omán

Pákistán

Paraguay

Peru

Polsko

Portugalsko

Katar

Saudská Arábie

Somálsko

Jižní Afrika

Jižní Korea

Srí Lanka

Súdán

Sýrie

Tchaj-wan

Thajsko

Tuvalu

Spojené arabské emiráty

Vietnam

Venezuela

Co Diamond Casino & Resort nabízí

GTA V kasino pak nabízí stejné casino hry a online automaty, jaké najdete i ve skutečných kasinech. Nechybí oblíbené stolní hry jako ruleta, blackjack nebo poker. Hráče mohou zlákat také výherní automaty, mohou vyzkoušet kolo štěstí nebo si vsadit na koníky. I když herní měnu, která se mění za chipy, lze koupit pomocí mikrotransakcí za skutečné peníze, výhry z virtuálního kasina na skutečné peníze směnit nelze. A to ani přes herní měnu.

Kromě mnoha hazardních her nabízí také luxusní resort několik soukromých apartmánů, obchod s doplňky, lázně nebo parkovací dům. Díky přístupu do těchto lokací pak mohou hráči odemknout nové mise.

Hazardní hry a Rockstar Games

Kasino GTA V není první vlaštovkou hazardních her, kterou tvůrci této hry vypustili. Už před časem Rockstar Games povolili hráčům v Red Dead Redeption 2 zkusit štěstí u pokeru. V offline verzi, která byla dostupná jako první, nebyl problém hrát poker na divokém západě pro nikoho. Jakmile ovšem vývojáři spustili online verzi s možností hrát proti ostatním hráčů, Češi dostali na poker ban. A nejen Češi.

Opravdové důvody opatrnosti v případě České republiky nejsou moc jasné. Česko sice online hazard reguluje, a své služby zde mohou propagovat a oficiálně nabízet pouze kasina s českou licencí. Ovšem v případě, že nelze nic vyhrát ani prohrát, se zdá toto omezení poněkud zbytečné.