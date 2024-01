OpenAI nyní povoluje využívání jejich umělé inteligence pro vojenské účely

Od první chvíle, co byla vyvíjena umělá inteligence, panovala základní pravidla v jejím používání. Například to, že nesmí být použita pro útok na člověka nebo k vojenským účelům. Jednou ze společností, která se stala takřka synonymem k umělé inteligenci je OpenAI. Právě tato společnost nedávno potichu změnila své zásady používání.

Je tomu několik dní, co server The Intercept uvedla, že OpenAI odstranila ze svých zásad pasáž pojednávající i zákazu využití jeho technologií pro vojenské účely. Oficiální důvod je prý: „aby byla přehlednější a dokázala poskytovat více specifických úkolů“. Doposud ale zmiňuje, že by jeho velké jazykové modely (LLM) neměly být použity pro cokoliv, co by mohlo způsobit škodu.

Zdroj: Shutterstock

Nicméně pasáž o válčení a armádě je pryč. Zajímavé na tom je, že změna zásad přichází právě nyní, když mnoho armádních souborů a vojenských agentur jeví nadprůměrný zájem právě o umělou inteligenci. Podle generální ředitelky AI Now, Sarah Mayers West, je to podivné rozhodnutí zvláště nyní při využívání uměné inteligence pro zaměřování civilistů v Gaze.

Je potřeba ale dodat, že v tuto chvíli nemá v portfoliu OpenAI žádný produkt, který by mohl být použit k zabití člověka. Maximálně by mohli chatboti být použiti ke generování škodlivých kódů nebo k nákupu prostředků pro zabíjení. Mluvčí OpenAI ale ujistil, že jejich zásady prý nedovolují takové využití, které by vedlo k ubližování lidem či vývoji zbraní.