OpenAI představil nový generátor obrázků DALL-E 3, integruje ho do ChatGPT

O společnosti OpenAI se v poslední době mluví především v souvislosti s chatbotem ChatGPT. Tento chatbot založený na bázi změlé inteligence však není jediným počinem společnosti OpenAI. Dalším takovým je třeba generátor obrázků DALL-E. Nyní právě zástupci společnosti představili nejnovější verzi generátoru DALL-E, konkrétně DALL-E 3.

Jeho hlavní přidanou hodnotou má být lepší porozumění i složitým textovým výzvám. Nyní je již v provozu i oficiální webová stránka, kde se popisuje DALL-E 3 jako moderní systém pro převod textu na obrázek, a to s velkou přesností. Podle OpenAI mají konkurenční technologie tendenci ignorovat text či celá slova v zadání.

Zdroj: Shutterstock

Někteří uživatelé hnedka nový systém vyzkoušeli a některá zadání jsou dosti záludná, jako například: „Namaluj růžového šaška, který zdraví pandu, když byl na cyklistické soutěži. Kola jsou vyrobena ze sýra a země je blátivá. Jezdí v mlžném lese. Panda se zlobí.“ Výsledný obrázek je pak velice věrohodný a propracovaný v detailech.

Mezi nejznámnější konkurenty DALL-E patří rozhodně Midjourney a Stable Diffusion, které se zase specializují na fotorealistické obrázky. Nicméně i přesto jsou cvičeny spíše na jednoduchých příkazech než složitých popisech. OpenAI dále prozradilo, že chce v budoucnu integrovat DALL-E 3 přímo do ChatGPT.

V praxi by tak mohl uživatel teoreticky zadat požadavek a vybrati si, zda ho má zpracovat ChatGPT nebo DALL-E 3. Mělo by k tomu dojít již během několika příštích týdnů. Uživatelé s účty ChatGPT Plus a ChatGPT Enterprise ho pak budou moci využívat již počátkem října. Výhodou také bude, že nebude OpenAI uplatňovat žádné nároky na autorská práva na výsledná díla.