OpenAI mění kurz: Zůstává neziskovou organizací, kritizovaný plán padá

Podle oficiálního blogu OpenAI bylo rozhodnutí výsledkem intenzivních konzultací s občanskými lídry a právními úřady ve státech Kalifornie a Delaware. „Rozhodli jsme se ponechat neziskovou organizaci v čele poté, co jsme vyslechli obavy odborníků a diskutovali se státními zástupci,“ uvedl CEO Sam Altman.

Původní návrh počítal s přeměnou ziskového jádra OpenAI na tzv. Public Benefit Corporation (PBC), tedy společnost usilující o veřejný prospěch, ale s běžnou korporátní strukturou a možností akcionářských výnosů. Nezisková nadace by v tomto modelu sehrávala jen roli menšinového akcionáře s omezeným vlivem. Nově se však situace obrací – kontrolu nad ziskovou částí si ponechá právě nezisková složka, která stála u zrodu společnosti.

Kritika z vlastních řad i od Elona Muska

Plán na přechod k ziskové struktuře vyvolal ostrou kritiku, mimo jiné od bývalých zaměstnanců OpenAI a spoluzakladatele Elona Muska. Ten dokonce podal žalobu, ve které tvrdí, že restrukturalizace porušuje původní dohody o poslání firmy a představuje odklon od její neziskové mise.

Soudce nedávno rozhodl, že Musk dostatečně doložil tvrzení o porušení nepsané dohody a „neoprávněném využití jeho raných investic“. Přesto soud zamítl některé další body žaloby, včetně tvrzení, že byl Musk klamán veřejnými prohlášeními, na jejichž tvorbě se sám podílel.

Od investiční atraktivity zpět k hodnotám

Původní restrukturalizační plán, který unikl do médií v září 2024, měl otevřít dveře investorům a vytvořit standardnější podnikatelský rámec. Altman by podle něj poprvé získal podíl ve firmě (údajně kolem 7 %) a firma by zrušila limit na návratnost investic, což by ji učinilo přitažlivější pro rizikový kapitál. Nezisková organizace by nadále existovala, ale ztratila by přímou kontrolu.

Tento návrh se objevil v kontextu jednání o obřím investičním kole, které mělo firmu ocenit až na 300 miliard dolarů. Jen SoftBank měla přislíbit investici ve výši 30 miliard dolarů – ovšem pod podmínkou, že se OpenAI do konce roku 2025 stane plně ziskovou entitou.

Zdroj: Shutterstock

Odborníci bijí na poplach

V dubnu 2025 vystoupila proti plánu restrukturalizace široká aliance právních expertů, výzkumníků v oblasti AI a technologických watchdogů. Společně odeslali dopis generálním prokurátorům Kalifornie a Delaware, ve kterém vyzývali k zastavení plánovaných změn kvůli obavám o bezpečnost a etický vývoj budoucí superinteligentní umělé inteligence.

K signatářům se připojili i nositelé Nobelových cen a akademici z prestižních univerzit. Argumentovali tím, že jakmile by se vedení firmy přesunulo pod ziskovou entitu, mohl by být ohrožen právě ten dohled, který má zamezit vývoji nebezpečných technologií.

Zjednodušení, ale s riziky

Ačkoli Altman opustil plán na odebrání kontroly neziskové složce, oznámil jinou zásadní změnu – přeměnu současné ziskové LLC na PBC s jednodušší vlastnickou strukturou. „Místo složitého modelu s omezenými výnosy, který dával smysl v době, kdy se zdálo, že AGI vyvine jediná organizace, přecházíme na standardní strukturu s akciemi,“ uvedl.

Tento krok podle něj neznamená prodej, ale zjednodušení. Přesto může vyvolat nejistotu u investorů – zejména pokud SoftBank skutečně sníží slíbenou investici, jak naznačila.