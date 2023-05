OpenAI spouští oficiální aplikaci ChatGPT pro zařízení s operačním systémem iOS

V současné době je na trhu k dispozici již několik chatbotů založených na umělé inteligenci, ale pravděpodobně nejpopulárnější je ChatGPT od OpenAI. Ten až doposud působil hlavně v podobě webové aplikace. Nyní se ale společnost OpenAI rozhodla oznámit spuštění oficiální aplikace pro operační systém iOS.

Tím by měli mít uživatelé dostupnout umělou inteligenci i „na cestách“. Podle uveřejněných informací by tato aplikace měla být zcela zdarma, bez reklam a měla by umožnit i hlasový vstup. Na počátku by ale tato aplikace měla být dostupná pouze uživatelům na území Spojených států amerických. Později se zcela přirozeně počítá s rozšířením i do jiných zemí.

Zdroj: Shutterstock

Z pohledu funkčnosti by měla být aplikace ChatGPT obdobná jako její webová varianta, tzn. lidé budou moci klást nejrůznější otázky umělé inteligenci. Podle názoru některých odborníků by mohla část uživatelů využívat ChatGPT jako svého hlavního mobilního pomocníka, protože Apple má v současné době nějaké problémy se Siri, svým hlasovým asistentem.

Nepřímo by tak mohl ChatGPT ovlivnit a ohrozit pozici Googlu, který je jako výchozí vyhledávač v prohlížeči Safari. Pokud uživatel totiž něco neví, zadá svůj dotaz do vyhledávače. S příchodem ChatGPT se ale tento zvyk může změnit. Výhodou mobilní aplikace je i fakt, že bude synchronizovat celou vaší historii napříč zařízeními, takže budete moci na webové aplikaci dohledat zpětně i dotazy z mobilního zařízení.

Nyní je na řadě podle OpenAI zpřístupnit aplikaci ChatGPT pro iOS pro další země, a to v následujících týdnech a zároveň pracovat na obdobné aplikaci pro další mobilní operační systém Android. Mobilní verze aplikace ChatGPT přichází v pravý moment, protože OpenAI je tak zase o krůček napřed před Googlem a reálně je zde hrozba pro Google, kdy se lidé mohou přeorientovat z Google Chromu na ChatGPT.