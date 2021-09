Osmo Pocket a Osmo Action: Objevte kamery ve stínu dronů DJI

Poznatky o stabilizaci gimbalů dronů DJI využilo v akčních kamerách

Bezkonkurenční 3osá stabilizace obrazu, kterou znáte z dronů DJI. To je hlavní důvod, proč pro svoje dobrodružství na zemi využít kamery Osmo od DJI. Osmo Pocket slouží jako kapesní kamera, která se vám opravdu vejde do náprsní kapsy, váží jen něco málo přes 10 deka a natáčí ve 4K stabilní neroztřesené záběry. Ovládáte ji pomocí dotykové mini obrazovky, tlačítek na gripu nebo skrze appku DJI Mimo.

S Osmo Pocket můžete samozřejmě i fotit – první generace Osmo Pocket fotila v 12MP kvalitě, ale Pocket 2 už se chlubí rozlišením 64 MP. 2. generace navíc zvládá 4násobný digitální zoom. Starší i novější model podporují živý přenos obrazu, takže pro YouTubery nebo kohokoliv, kdo rád vysílá nebo točí videa pro sociální sítě, jde o ideálního parťáka.

Obě generace vydrží natáčet na jedno nabití 140 minut, mají 2 integrované mikrofony a umí natáčet také časosběrná videa, skládat panoramatické snímky nebo přisvětlovat tmavé scény v nočním režimu. Funkce ActiveTrack, kterou znáte z dronů DJI, sleduje při natáčení vámi vybraný objekt, aby byl stále ve středu záběru, funkce FaceTrack dělá to samé s vaším obličejem. Když přepnete Pocket do FPV módu, natáčíte z First Person View perspektivy, což se hodí pro různé honičky a pronásledovačky. Chtěli byste Pocket vzít k vodě? Dokupte si voděodolný obal a můžete se potopit až do hloubky 60 m.

A když už máte natočeno? I když nejste mistr střihu nebo vás prostě jen nebaví sedět u úpravy videa, aplikace DJI Mimo obsahuje předpřipravené storyboardy, podle kterých vám záběry automaticky sestříhá do neodolatelného filmečku.

DJI Osmo Action: Pro dobrodružství ve vzduchu, na zemi i pod vodou

Pokud potřebujete parťáka do všech prostředí, kterého můžete připevnit jak na dron, tak třeba na lyžařskou helmu nebo řídítka motorky, o DJI Osmo Action byste určitě měli uvažovat. Samozřejmostí je kvalitní stabilizace, která je v DJI založena na technologii Rock Steady využívající strojové učení a pokročilé algoritmy. V DJI si dali záležet i na tom, aby odstranili neduhy typické pro akční kamery, jako je přehřívání kamery, zamlžování nebo otisky prstů na čočce.

Kamera točí ve 4K, zvládá až 8x zpomalené záběry, je voděodolná do 11 m, má 2 vestavěné mikrofony a 2 náhledové obrazovky. Zadní pro složitější nastavení a přední pro rychlé ovládání a natáčení v selfie módu. Na jedno nabití vydrží natáčet přes hodinu. Časosběrná videa, hlasové ovládání nebo časovač už jsou jen třešničkou na dortu. Brzy má vyjít nová generace, tak určitě sledujte stránky DJI nebo jednotlivých prodejců.

DJI prostě nejsou jen drony a byla by škoda nevyzkoušet i další hi-tech hračky z jejich dílny.