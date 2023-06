Osvojte si nové hobby za hubičku: Slevy až -63% na 3D tiskárnu a 3D skener

3D tiskárna Artillery Hornet

Artillery Hornet je 3D tiskárna, která se vyznačuje snadnou montáží a spolehlivou kvalitou. Narozdíl od většiny tiskáren, které jsou dodávány na díly a u kterých strávíte hodiny a hodiny montáží, je Artillery Hornet dodávána z 95 % již předmontovaná. Na vás tak bude jen posledních 5 procent, které chybí pouze z logistických důvodů.

Celá konstrukce je sestavena z kvalitního hliníku a disponuje nadprůměrnou pevností a odolností, což jsou ty nejlepší předpoklady pro přesný tisk. Přesnému tisku napomáhají i celoměděnné trysky, které jsou u tiskáren ojedinělé. Jistou samozřejmostí je pak i kompatibilita s různými tiskovými médii jako je PLA, ABS, TPU, PETG, WOOD a další.

Využití rozhodně najdete nejen ve firmě, ale také doma při tisku domácích dekorací, hraček či učebních a názorných pomůcek. Na závěr musíme ještě zmínit meximální velikost tisknutého předmětu 220 x 220 x 250 mm. Když si představíte, jak velké rozměry to jsou, zjistíte, že to je naprosto dostačující pro tisk třeba květináče.

3D tiskárnu Artillery Hornet nyní naleznete v -60% slevě v internetovém obchodě Cafago. Při využití našeho slevového kupónu TCG6859 si tuto slevu ještě drobet navýšíte na -63%. Součástí nabídky je i doprava zdarma do 3-5 pracovních dní ze sousedního Německa.

3D skener Creality CR

Plnohodnotné možnosti 3D tiskáren poznáte teprve s 3D skenerem, které vám umožní naskenovat jakýkoliv objekt, který poté zpracujete v programu a transformujete jej do projektu, který si budete moci vytisknout. V podstatě takový CTRL C a CTRL V v reálném životě. Některé 3D skenery jsou skutečně velké a objemné. To naštěstí neplatí o Crality CR, který váží pouhých 105 gramů a bez problémů ho vměstnáte i do tašky či batohu.

Creality CR nabízí dva režimy s tím, že první je určen pro skenování s vysokou přesností, což je ideální pro skenování malých a středních objektů. Druhý režim můžete využít pro rychlé skenování malých až středních objektů o maximálních rozměrech až 560 x 820 mm. U tohoto skeneru naleznete i vysokou přesnost dosahující až 0,1 mm s 3D rozlišením až 0,16 mm.

Jinými slovy se zde sektáte s vysokou rozměrovou přesností a detailním zachycením objektů. Tento skener navíc nenaskenuje jen síť bodů definující skenovaný objekt, ale má i barevnou kameru s vysokým rozlišením, čímž dokáže zachytit a reprodukovat původní barvu. Na závěr musíme zmínit, že tento nástroj je plně kompatibilní nejen s operačním systémem Windows, ale také Android a můžete ho klidně napájet třeba z powerbanky.

3D tiskárnu Artillery Hornet nyní naleznete v -13% slevě v internetovém obchodě Cafago. V tomto případě se však s naším slevovým kupónem TCG6881 dostanete až na krásnou -40% slevu! Jelikož se skener zasílán z Německa, vyhnete se i doplatkům na DPH a CLO.