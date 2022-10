Oznámen remake prvního Zaklínače

Zatím máme k dispozici pouze základní informace, a sami vývojáři varují, že může chvíli trvat, než nám budou schopni poskytnout více detailů. CDPR k tomu dodávají, že to hlavně “chtějí udělat správně”, tedy předpokládáme, že si chtějí dát více na čas, než museli s uspěchaným Cyberpunkem.

Spolupráci s dalším polský studiem, Fool’s Theory (podíleli se také na Baldur’s Gate III nebo Hellblade: Senua’s Sacrifice aj.), si vybrali proto, že již spolu na předchozích Zaklínačích spolupracovali - znají tedy velmi dobře i původní materiály a fungování společnosti.

Půjde také o první nový (oznámený) projekt, který už nepoběží na jejich vlastním engine (REDengine), ale využijí schopnosti Unreal Engine 5, aby si náročnou práci trochu odlehčili. Vyvíjet nové hry a zároveň posouvat dál vlastnosti jejich herního enginu pro ně už totiž nebylo finančně a časově únosné.

Tento remake byl v původním kódovaném seznamu značen jako Canis Majoris, zbývají tak ještě další dvě hry ze světa Zaklínače, o nichž toho zatím o více nevíme. Projekt Polaris má být nový díl začínající novou ságu The Witcher, která vyjde jako trilogie v průběhu šesti let. Druhý projekt, Sirius, má být vyvíjen americkým The Molasses Flood studiem, které CD Project RED nedávno odkoupilo. Narozdíl od Canis Majoris a Polaris má obsahovat i multiplayer. Mezi původními pěti oznámenými projekty nechybí ani Orion, další hra ze světa Cyberpunku, kterou má vyvíjet nové CD Projekt studio v USA; a také úplně nová IP s krycím názvem Hadar, jež je zatím úplně v plenkách.