Oznámeno Call of Duty: Black Ops IIII. Blizzard postupně ztrácí svůj Battle.net

Dnes už to nikoho nepřekvapí. Rok se s rokem sešel a vydavatelství Activision Publishing je tu s oznámením nového přírůstku značky Call of Duty. Pokračovat tentokrát bude se sérií Black Ops, která se na obrazovky hráčů vrátí už počtvrté.

Zajímavý je už samotný název, který porušuje pravidla římského číslování a Call of Duty uvádí jako Black Ops IIII, nikoliv IV. Jedná se zřejmě o ústupek svéráznému logu, které je tím jediným, co si z chystané hry zatím můžeme prohlédnout.

Black Ops se tak stává nejdéle běžící sérií v rámci značky. Modern Warfare to dotáhly, alespoň prozatím, pouze na číslovku tři. Vývoje se i tentokrát ujme studio Treyarch, které dějství s největší pravděpodobností opět zasadí do budoucnosti. Podrobně chtějí ale autoři hru představit až 17. května. Další velký nášup informací bychom pak měli očekávat v rámci červnové výstavy Electronic Entertainment Expo.

Call of Duty: Black Ops IIII vyjde 12. října. Desátý měsíc si Activison vybral teprve potřetí v historii, všechny ostatní díly nesmrtelné válečné ságy vycházely v listopadu. Vydavatelství si říjen vybralo zřejmě pro to, aby Call of Duty ještě více vyčnívalo z předvánoční nálože videoher. Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem se titul bude distribuovat.

Origin, uPlay, Activision Battle.net?

Ačkoliv zástupci společnosti mlží, fanoušci přišli se zajímavým odhalením ohledně Battle.netu. Na webu Call of Duty si všimli možnosti propojení účtu právě s platformou Blizzardu, kterou společnost ještě do nedávna využívala výhradně pro své tituly, jako World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone a další. Tento zvyk poprvé Activision narušil teprve vloni, kdy na platformu uvedl Destiny 2.

Nové pokračování populární akční FPS by se tak mohlo inspirovat právě druhým Destiny, u něhož se model zřejmě osvědčil a prodejům integrace do Battle.netu zjevně pomohla. V praxi hru digitálně neseženete nikde jinde. Prozatím to nevypadá, že by Call of Duty opouštělo Steam a soustředilo se výhradně na Battle.net. Do budoucna na to však ambice takto prodávaná značka určitě má.

Vzhledem k tomu, že právě vydavatelství Activision nemá doposud svou vlastní distribuční platformu, jako konkurenční Ubisoft či Electronic Arts, může se stát, že právě Battle.net zastane tuto roli. Někdejší Blizzard Entertainment již od roku 2008 spadá pod společnost Activision, dává tedy smysl, aby vydavatelství neprovozovalo simultánně dvě distribuční služby.