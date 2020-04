Pandemie se nejspíše budou opakovat každých 20 let, domnívá se Bill Gates

Zdroj: BusinessInsider

Bill Gates se v poslední době velice aktivně zapojuje do boje proti koronaviru. I když nemá příslušnou kvalifikaci, domnívá se, že tato pandemie se bohužel bude v budoucnosti opakovat každých 20 let. V minulosti již několikrát varoval veřejnost před hrozbou světové pandemie, viz jeho přednáška z roku 2015 níže.

Vyplývá to z jeho rozhovoru s Financial Times, který byl z bezpečnostních důvodů veden pouze přes Skype. Gates se domnívá, že kdyby byli představitelé států pořádně připraveni, nemuseli by následky pandemie být tak strašné a drahé. Na druhou stranu je nutné podotknout, že po bitvě je každý generál a nikdo nemohl tušit, co přijde.

5 let stará přednáška Billa Gatese, ve které předesílá, že na následující pandemii nejsme připraveni

Chyba v nedostatečné připravenosti nás pak prý zbytečně stála vyhozené biliony dolarů, než by bývalo bylo zapotřebí, kdybychom se nad podobnou krizovou situací zamýšleli dříve. Díky této zkušenosti si však světové vlády uvědomí, že pandemie jsou reálná nebezpečí a na další podobný scénář budou příště lépe připravené.

Naštěstí budou nyní mít dostatek podkladů k tomu, aby zajistili dostatek bezpečnostních prvků ve svých rezervních skladech a zároveň vypracovaly funkční krizový plán. Budoucí vlády by pak mohly disponovat pohotovostní diagnostikou, obsáhlými antivirovými databázemi a systémy včasného varování před krizovou situací.

Bill Gates dále věří v reálnou šanci, že podobná pandemie se při současných podmínkách a rozsáhlému turismu může opakovat každých 20 let. A občané tak budou apelovat na své vlády, aby plánům na podobné krizové situace stanovili prioritu.