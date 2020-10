PayPal umožní platit Bitcoinem a altcoiny. Kryptoměny reagují raketovým růstem

Zdroj

Po předchozích debatách se PayPal definitivně rozhodl, že vstoupí na trh kryptoměn. Pro začátek umožní tato platforma svým uživatelům ve Spojených státech amerických během několika příštích týdnů nakupovat a prodávat bitcoiny. Již od začátku příštího roku budou moci jednotlivý uživatelé platit za zboží u více než 26 milionů obchodníků, kteří používají aktivně PayPal. Daný obchodník pak ale nedostane zaplaceno v bitcoinech či ethereu, ale PayPal převede kryptoměnu podle aktuálního kurzu a vyplatí obchodníka v dolarech.

PayPal se navíc rozhodl, že bude minimálně do konce tohoto roku dělat osvětu ohledně kryptoměn a za tímto účelem chce vysvětlovat uživatelům, co je to blockchain a jak vlastně celý ekosystém funguje včetně všech rizik a příležitostí s tím souvisejících. Do konce roku dokonce Paypak neplánuje v souvislosti s kryptoměnami účtovat žádné poplatky, a to ani za nákup či prodej.

Do budoucna chce PayPal implementovat kryptoměny do Venma, což je mobilní platební služba ve vlastnictví PayPalu. Podle Dana Schulmana, generálního ředitele společnosti PayPal, má toto být ten první krok či pomyslný most, který propojí bankovní sektor s kryptoměnovým trhem. Podle jeho názoru začnou centrální banky v několika budoucích letech vydávat vlastní digitální verze svých měn. Navíc se to zdá být pro samotné banky, stejně jako pro PayPal, výhodné, protože poplatky za platby kryptoměnou můžou být o poznání větší než poplatky za platbu v běžné měně.