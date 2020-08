Mladé nezajímá zlato, investují raději do Bitcoinu

Ekonomická krize zpravidla podnítí v lidech touhu investovat do aktiv, kterými by uchránili hodnotu svých úspor před případným propadem měny. Odpradávna tímto udržitelem hodnoty bylo zlato, které ještě před pár desítkami let krylo světovou rezervní měnu. V současnosti je už jen jednou z komodit, v jejíž hodnotu lidé nadále věří a jejíž zásoby mají poměrně stabilní růst.

Ačkoliv ve zlatě nacházelo lidstvo důvěru odnepaměti, průzkum bankovní společnosti JPMorgan odhalil, že by se v době digitální mohla tato víru radikálně změnit. Zatímco starší generace investorů jsou nadále věrné zlatu, mladší generace upřednostňují právě Bitcoin.

Přestože je tato kryptoměna v současné době nepřipravena stát se celosvětovým platidlem (a možná ani nikdy nebude), nelze ji upřít její hodnoty srovnatelné se zlatem. Její zásoby jsou definitivní, nelze je uměle nafouknout a její příliv bude s příštím půlením dokonce vzácnější nežli příliv zlata. Bitcoinu lze vytknout mnoho problémů, ovšem zlatu také. A pokud si u zlata nekupujete cihličky, ale investujete do něj například přes fintech aplikace, pak je i taková investice prakticky abstraktní.

„Obě tyto skupiny vykazují rozdílnou preferenci v alternativních měnách. Starší skupiny preferují zlato, zatímco mladší skupiny preferují Bitcoin,“ tvrdí tým analytiků z JPMorgan.

Dále zaznamenaly odlišný přístup k dluhopisovým fondům: „Mladé skupiny retailových investorů také projevují malý zájem o dluhopisové a akciové fondy, upřednostňují investice v podobě přímého nákupu jednotlivých akcií, zejména pak v oboru technologickém. Starší generace naopak nadbytečnou likviditu přesunuly do dluhopisových fondů, jejichž nákup zůstal silný během června i července.“

Pokud tu s námi Bitcoin vydrží, bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude přerozdělovat zájem čím dál mladších generací. Obzvláště až se ze současných mileniálů (upřednostňující Bitcoin) stanou nejstarší generace. Přestože Bitcoin ve své současné podobě ještě není připraven stát se mezinárodním platidlem, mohl by se stát jen obyčejným udržitelem hodnoty jako zlato? Ostatně, zlatem dnes v sámošce také nezaplatíte. A budeme-li se bavit o likviditě, rychleji na peněžní prostředky převedete Bitcoin než prodáte cihličku zlata.