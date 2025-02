Hon za pokladem na skládce: Muž se nevzdává 800 milionů dolarů v bitcoinech

Honba za digitálním pokladem na smetišti dějin

Příběh Jamese Howellse se stal jedním z nejznámějších případů ztraceného bohatství v historii kryptoměn. Tento britský IT odborník kdysi omylem vyhodil hard disk obsahující přístupové údaje k přibližně 8 000 bitcoinům, což dnes představuje majetek v hodnotě téměř 800 milionů dolarů. Od té doby se jeho život proměnil v nikdy nekončící bitvu s úřady města Newport, které odmítají povolit vykopání skládky, kde se disk nachází.

Navzdory několika neúspěšným pokusům se Howells nevzdává. Jeho nejnovější plán je koupit celou skládku, aby ji mohl vykopat a znovu prohledat. Zdá se to jako absurdní řešení, ale pro Howellse je to možná poslední šance získat zpět své jmění. Přestože městská rada Newportu tento nápad zřejmě nepodporuje, jeho odhodlání nepolevuje.

Jak se dá přijít o 800 milionů dolarů? Stačí jeden špatný krok

James Howells byl jedním z těch, kdo do Bitcoinu investovali v jeho úplných začátcích. V roce 2009, kdy byla tato kryptoměna sotva známá, vytěžil přibližně 8 000 BTC. Tehdy měly minimální hodnotu, ale Howells si je ponechal pro případ, že by se jejich cena jednou zvýšila.

Osudný okamžik přišel v roce 2013, kdy při úklidu svého bytu nešťastnou náhodou vyhodil špatný pevný disk – ten, který obsahoval privátní klíče k jeho bitcoinové peněžence. Jakmile si chybu uvědomil, bylo už pozdě. Disk skončil na městské skládce v Newportu ve Walesu, zahrabaný pod tunami odpadu.

V následujících letech se Bitcoin stal jednou z nejhodnotnějších digitálních komodit na světě a cena jeho 8 000 BTC začala exponenciálně růst. Dnes by měl tento poklad hodnotu kolem 800 milionů dolarů. Ale bez privátního klíče jsou pro Howellse naprosto nedostupné.

Od žádostí po soudní bitvy

V průběhu let nabízel městu podíl ze ztraceného bohatství, pokud mu umožní hledání, což městská rada vždy odmítla. Po nedávném soudním rozhodnutí, které mu také nehrálo do karet, to vypadalo, že jeho naděje definitivně končí.

Ale pak přišla nečekaná zpráva – město oznámilo, že skládku plánuje uzavřít. To v Howellsovi probudilo novou naději. Pokud skládka už nebude funkční, mohl by ji odkoupit a prohledat ji na vlastní náklady.

Zdroj: Shutterstock

Velký plán: Koupit skládku a vykopat poklad

Howells proto přichází s novým návrhem: koupit skládku v Newportu a na vlastní náklady ji prohledat. Pokud by mu město prodalo celý pozemek, mohl by použít moderní technologie k detekci svého disku.

Podle jeho plánu by se využily:

AI a skenovací technologie – Umělá inteligence by mohla pomoci identifikovat objekty odpovídající tvaru a velikosti jeho hard disku.

– Umělá inteligence by mohla pomoci identifikovat objekty odpovídající tvaru a velikosti jeho hard disku. Magnetické pásy – Speciální pásy by mohly pomoci oddělit kovové předměty od ostatního odpadu.

– Speciální pásy by mohly pomoci oddělit kovové předměty od ostatního odpadu. Třídící stroje – Urychlení procesu vyhledávání bez nutnosti ručního prohledávání každého kusu odpadu.

Howells tvrdí, že kromě nalezení svého disku by jeho plán přinesl i vyčištění skládky a její následné využití pro veřejné účely, například jako park.

Město však není nadšeno. Již schválilo projekt solární farmy, která by na skládce měla vyrůst. Newport ji považuje za klíčový krok ke snížení uhlíkové stopy a přechodu na ekologičtější energii (🤦‍♂️). Město navíc tvrdí, že neexistují alternativní lokality pro tento projekt, což činí skládku strategicky důležitou.

Může Howells vyhrát tuto bitvu?

I přes veškeré snahy se zdá, že městská rada Howellse nehodlá podpořit. Oficiální stanovisko zůstává pevné: „Naše pozice se nemění. Nemůžeme v této věci panu Howellsovi pomoci.“

To ale neznamená, že Howells nemá žádné šance. Pokud by se mu podařilo získat veřejnou podporu, například tím, že by zdůraznil ekonomické a ekologické výhody svého plánu, mohl by teoreticky přimět město k jednání.

Navíc existuje otázka investorů – pokud by do projektu nalil dostatek peněz, mohl by nabídnout Newportu kompenzaci za ztracenou solární farmu. Jenže to přináší další problém: Co když disk nebude nalezen nebo bude nefunkční?

To je riziko, které zatím žádný investor oficiálně nepřijal.