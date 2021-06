Pět vítězů videoherního průmyslu uprostřed pandemie covidu-19

Dopadů pandemie nebylo ušetřeno žádné odvětví, a zvlášť po zavedení lockdownů. Masivně byl zasažen například filmový průmysl, kdy došlo k úplnému zastavení produkce a posunutí termínů premiér.

Na druhou stranu, osudy v herním průmyslu byly různorodé. Do jisté míry byla ovlivněna výroba hardwaru a softwaru pro konzole. Ušetřeny nebyly ani hazardní hry, protože kamenná kasina byla nucena v zájmu dodržování omezujících opatření proti covidu-19 uzavřít svůj provoz. Řada hráčů proto rychle jako náhradu za kamenné protějšky vyhledala online kasina.

Pozitivní zprávou je, že navzdory rozsáhlé disrupci ekonomiky způsobené koronavirem se začalo dařit videohernímu průmyslu.

Hraní her nabídlo lidem poutavé domácí rozptýlení – první údaje naznačují, že od začátku lockdownů došlo k obrovskému nárůstu herního času a prodejů her. Hlavní videoherní giganti začali mít obrovské zisky již v prvním čtvrtletí roku 2020. Nové hry vydané během pandemie, například Animal Crossing od Nintenda nebo třeba série Call of Duty od Activision, předčily rekordy z hlediska prodejů i sledovanosti.

Pojďme se podívat na naše vítěze i na to, jak si jejich herní hity během pandemie covidu-19 vedly.

Nintendo

Japonský herní gigant zaznamenal ohromné zisky poté, co nebývale vzrostla poptávka po jeho herních titulech. Společnost Nintendo zaznamenala za období od dubna do prosince čistý zisk 3,6 miliardy dolarů. Oproti čistému zisku z předchozího roku ve výši 1,83 miliardy dolarů je to nárůst 92 %. Tím se Nintendo v období pandemie covidu-19 stalo jednou z nejlépe vydělávajících videoherních společností.

Strmý úspěch jejich konzole Switch výrazně zvýšil ziskové marže společnosti. Největším hitem v době pandemie nicméně byla jejich nová hra Animal Crossing: New Horizons. Společnost uvádí, že od vydání hry v březnu 2020 se jí prodalo více než 31 miliónů kusů.

Hráči ve hře procházejí se svými digitálními postavami neobydlený ostrov.

Cílem je postupně přetvořit krajinu na zahradu, dům a nakonec i sousedskou komunitu kreslených zvířecích postaviček.

Tencent

Dalším velkým vítězem, který na lockdownech vydělal, byl čínský internetový a videoherní gigant Tencent. Zatímco většina firem se v probíhající pandemii covidu-19 potýkala s problémy, Tencent zaznamenal prudký růst zisků.

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 společnost vykázala tržby ve výši 16,2 miliardy dolarů. To je 29% nárůst oproti tržbám z předchozího roku. Zisk se vyšplhal o stejné procento na 4,4 miliardy dolarů. Podle generálního ředitele společnosti tvořily online videohry 1/3 jejích příjmů a na individuální bázi zaznamenaly meziroční nárůst o 40 %. O nárůst se postaraly zejména vyšší příjmy z her pro mobilní telefony, které činily 5,1 miliardy dolarů.

Během pandemie se výrazně zvýšila angažovanost uživatelů společnosti Tencent na chytrých telefonech a počet aktivních měsíčních uživatelů.

Bylo to způsobeno především představením nových her. Počet stažených her společnosti Tencent se v únoru oproti předchozímu roku zvýšil o 10,4 %. Zajímavostí je, že společnost koupila podíl v českém studiu Bohemia Interactive.

Vlajkovou lodí společnosti Tencent byla online bojová hra PUBG Mobile. Její prodeje v obchodech iOS Store a Google PlayStore mezitýdně vzrostly o 26 %.

Ubisoft

Ubisoft prodal milióny videoher a jeho nové tituly trhaly prodejní rekordy, protože covid-19 přinutil lidi zůstat doma. Francouzský výrobce her měl rekordní třetí fiskální čtvrtletí. Čisté tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 120 %, což odpovídá 1,21 miliardám dolarů.

Společnost v tomto období neměla jeden, ale hned tři bestsellery. Mimořádně dobře si vedly značky Just Dance, Tom Clancy's Rainbow Six Siege a série Assassin's Creed.

Značku Assassin's Creed rozšířil během pandemie titul Valhalla. Assassin's Creed: Valhalla, 22. titul v sérii Assassin's Creed, je akční příběhová hra na hrdiny. Odehrává se v letech 872–878 n. l. a líčí fiktivní invazi Vikingů do Británie. Hlavní postavou příběhu je Eivor, který se zaplete do války mezi templářským řádem a bratrstvem asasínů.

Už během prvního týdne po vydání si hru Assassin’s Creed: Valhalla koupilo více než 1,8 miliónů hráčů.

Ubisoft plánuje kvůli zachování dynamiky tržeb začít zavádět model, kdy budou vlajkové hry stát vedle free-to-play her.

Activision Blizzard

Společnost Activision Blizzard je dobře známá svými herními trháky, a je k tomu setsakramentsky dobrý důvod. Jejich hry byly vždy populární a s obrovským náskokem dokázaly obstát v konkurenci jako domácí zábava první volby.

Proto nebylo žádným překvapením, když společnost oznámila tržby v hodnotě 2,4 miliardy dolarů. To významně předčilo odhady analytiků, kteří společnosti přisuzovali maximálně 2 miliardy. Za obrovským nárůstem tržeb stojí zejména série Call of Duty.

Právě tato značka společnosti vždy přinášela obrovské zisky. Stejnou herní strategii použila i u ostatních značek. Herní studio investovalo značné prostředky do expanze na nové platformy i platební modely.

V prohlášení generálního ředitele společnosti se uvádí: „Urychlujeme naši cestu k dosažení miliardy lidí a koncepční rámec Call of Duty aplikujeme na další značky.“

V době, kdy se začal covid-19 rozmáhat, uvedla společnost Activision hru Call of Duty: Black Ops Cold War, kterou si zahrálo o 70 % více hráčů než díl z roku 2019. Tato zbrusu nová verze přišla s robustním ekosystémem obsahu. Umožňovala hráčům přístup ke hře na PC, herních konzolích i mobilních telefonech.

Společnost Activision dosáhla vyššího počtu hráčů díky segmentu mobilních telefonů a modelu free-to-play. A zdá se, že společnost zdaleka nekončí, vzhledem k výhledu, který si stanovila na rok 2021. Plánují zvýšit zisk akcionářů prostřednictvím zpětného odkupu akcií a 15% zvýšení dividend.

Epic Games

Studio Epic Game nedávno získalo financování v hodnotě 1,78 miliardy dolarů, čímž se její čisté jmění zvýšilo na 17,3 miliardy dolarů. Hodnota videoherního průmyslu se odhaduje na 150 miliard dolarů. Díky tomu je společnost Epic Games silou, se kterou je třeba počítat, zejména díky pokračujícímu vzestupu její hry Fortnite.

Battle royale hru Fortnite hraje více než 350 miliónů hráčů, což z ní pro společnost Epic Games dělá obrovský zdroj příjmů. Ve hře je uplatňován model free-to-play, takže je miláčkem mnoha hráčů. Hra Fortnite se rozrostla do nepředstavitelných rozměrů a konají se v ní i společenské události, například koncert Travise Scotta. Online koncert vidělo více než 30 miliónů lidí. V dubnu 2020 hráči Fortnite zaznamenali 3,2 miliardy herních hodin.

Společnost Epic Games plánuje prostřednictvím svých sociálních událostí revoluci v bezplatných online hrách, které už nebudou jen prostou battle royale platformou. Kulturní fenomén, který společnost Epic Games začala ve svých hrách pěstovat, se bude v budoucnu rozrůstat a její příjmy dále porostou.

Závěrečný komentář

V současné době světem zmítá druhá vlna covidu-19 a některé země zažívají dokonce třetí vlnu. Nepředpokládáme, že by se chování spotřebitelů mělo v roce 2021 výrazně měnit. Boom, kterému se těší vývojáři videoher, jako jsou mimo jiné Nintendo, Activision Blizzard, Epic Games a Tencent, se stává novou normou – alespoň v dohledné budoucnosti.