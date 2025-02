PlayStation 6: Kdy se dočkáme nové generace a co od ní očekáváme?

Historie nám dává jistou představu. Sony vydává nové konzole v poměrně pravidelných intervalech – PS4 vyšlo v roce 2013, PS5 v roce 2020. Pokud se tedy tento trend udrží, PlayStation 6 by se mohl objevit někdy mezi lety 2027 a 2029.

Tento odhad podporuje i vyjádření Masayasu Ita, bývalého viceprezidenta Sony, který kdysi naznačil, že životní cyklus PlayStationu 5 je plánován na šest až sedm let. Vzhledem k tomu, že PlayStation 5 Pro je už na cestě, je pravděpodobné, že Sony bude chtít současnou generaci ještě několik let udržet v popředí, než se začne mluvit o plnohodnotném nástupci.

Navíc už v minulosti Sony zaregistrovalo ochranné známky nejen pro PS6, ale i pro PS7, PS8, PS9 a PS10, takže je jasné, že budoucnost konzolí této značky je pevně daná. Otázkou ale zůstává, jaké novinky vlastně PlayStation 6 přinese.

Kolik bude PS6 stát?

Peníze vždycky hrají roli a není pochyb o tom, že cena PlayStationu 6 bude klíčovým faktorem pro mnoho hráčů. PS5 začínal na 499 dolarech, ale novější model PS5 Pro se vyšplhá na 699 dolarů, což naznačuje, že ceny nových konzolí rostou.

Bude tedy PS6 stát stejně, nebo dokonce víc? Je možné, že Sony zvolí podobný přístup jako u PS5 a nabídne dvě verze – jednu základní a druhou výkonnější. Pokud by se trend posledních let udržel, můžeme očekávat cenu kolem 600–700 dolarů (zhruba 15 000–18 000 Kč).

Tady ale vstupuje do hry ještě jeden faktor – streamování her. Pokud Sony posílí cloudové hraní, možná se zaměří spíše na prodej digitálního obsahu a konzoli samotnou nabídne levněji, aby získala širší uživatelskou základnu.

Jaké novinky a změny bychom rádi viděli?

Technologie se posouvají neuvěřitelným tempem a každý hráč má svou představu o tom, co by měl nový PlayStation nabídnout. Některé věci jsou ale jasné – lepší výkon, rychlejší načítání a pokročilejší grafika.

Zdroj: Shutterstock

Jedním z klíčových vylepšení by mělo být stabilní 4K při 60 FPS, což je něco, co současná generace zvládá jen u některých titulů. Možná se ale dočkáme i podpory 8K, i když zatím není jasné, zda to bude mít v praxi smysl.

Dalším velkým tématem je úložiště. Herní soubory jsou čím dál větší a už teď zabírají desítky až stovky gigabajtů. PlayStation 6 by měl nabídnout minimálně 2TB SSD a zároveň efektivnější způsob komprese souborů, aby se hráči nemuseli bát, že jim po pár instalacích dojde místo.

Hodně se mluví i o zpětné kompatibilitě. PlayStation 5 podporuje hry z PS4, ale fanoušci by ocenili, kdyby PS6 zvládla i starší generace, třeba PS3 nebo dokonce PS2. Byla by to obrovská výhoda a skvělý způsob, jak znovu oživit klasické tituly.

A co ovladač? DualSense u PS5 přinesl obrovské inovace, jako adaptivní triggery a pokročilou haptiku, ale Sony by mohla jít ještě dál. Možná se dočkáme ovladače s dotykovým displejem, vylepšenou ergonomií nebo ještě realističtější odezvou.

Velkou otázkou je i budoucnost virtuální reality. PlayStation VR2 sice přinesl skvělé inovace, ale stále jde o poměrně nákladnou periferii. PS6 by mohl přinést plnohodnotnou VR podporu přímo v konzoli, což by mohlo virtuální realitu posunout na novou úroveň.

A pak je tu umělá inteligence. AI se za poslední roky neuvěřitelně posunula a PS6 by mohla využít pokročilé algoritmy pro realističtější chování NPC postav, inteligentnější herní systémy a třeba i personalizované zážitky šité na míru hráčům.