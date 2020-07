Plíseň z Černobylu bude chránit astronauty na meziplanetárních misích

Zdroj: Pixabay

Ve volném vesmíru je největším nebezpečím pro astronauty vysoká míra radiace. Je tak vysoká, že při cestě na Mars by astronaut byl vystaven 60 procentům maximální doporučené celoživotní dávky. Nyní se však naskytl zajímavý nápad, jak ochránit posádku vesmírné lodi ve vesmíru, a to za pomoci plísně, která se objevuje v jaderném spadu v Černobylu.

Nápad vzešel z nedávno zjištění, že tato plíseň Cladosporium Sphaerospermum pravděpodobně přežívá díky tzv. radiosyntéze, což je proces, při kterém vstřebává plíseň paprsky gama a přeměňuje je na chemickou energii. NASA již začala testovat vlastnosti této plísně na Mezinárodní vesmírné stanici a doufá, že jim pomůže odstínit škodlivé radiační záření.

Zdroj: Engadget

V prostředí mikrogravitace pak byl dán vzorek této plísně do Petriho misek v relativně tenké vrstvě 1,7 mm a připojen přes dva detektory záření k Raspberry Pi. Následně byly monitorovány vlhkost, úroveň záření, teplota, průtok a další parametry. Zjistilo se, že plíseň odstínila až dvě procenta záření a podle vědců by při plném pokryti misky odstínila i pět procent.

Tým se navíc domnívá, že pokud by se jim povedlo nasadit vrstvu o tloušťce 21 cm, dokázala by téměř odstínit ozáření při cestě na Mars. Lidská posádka se na Mars dostane zřejmě až za několik let a i tak by si s sebou mohla vzít jen malý vzorek této plísně a na místě by si ji museli vypěstovat a rozmnožit.