Pod Jižní Evropou se skrývá osmý kontinent, nese název Velký Jadran

Každý z nás si jistě pamatuje ještě ze základní školy, že naše Země má 7 kontinentů. Tací studenti, kteří se kdy spletli a řekli osm, mohou konečně dostat za pravdu. Ve Středomořské oblasti byl totiž objeven další kontinent, skrývá se pod samotnou Evropou. Jméno dostal ve volném překladu Velký Jadran a svou velikostí může konkurovat Grónsku.

Původně se jednalo o součást Afriky, ale jednoho dne se oddělil a schoval se na 120 milionů let pod Jižní Evropou. Z původního prakontinentu Gondwany se společně s Velkým Jadranem oddělily i Afrika, Antarktida, Jižní Amerika a Austrálie.

