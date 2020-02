Podívejte se, jak si umělá inteligence poradíla s upscalingem videa z roku 1896

Služba Airbnb si nechala patentovat nový nástroj, který by měl analyzovat jednotlivé zájemce o ubytování a rozhodnout, zda nenaplňují znaky narcismu nebo psychopatie. Hostitelům tak ušetří mnoho...

Služba Airbnb si nechala patentovat nový nástroj, který by měl analyzovat jednotlivé zájemce o ubytování a rozhodnout, zda nenaplňují znaky narcismu nebo psychopatie. Hostitelům tak ušetří mnoho nepříjemností.

Airbnb bude ze sociálních sítí posuzovat, zda nejste psychopati lukas-cihak 01/07/2020 09:00:00 Služba Airbnb si nechala patentovat nový nástroj, který by měl analyzovat jednotlivé zájemce o ubytování a rozhodnout, zda nenaplňují znaky narcismu nebo psychopatie. Hostitelům tak ušetří mnoho nepříjemností. https://cdr.cz/sites/default/files/psychopat.png

Bosch představil stínítka s umělou inteligencí, přizpůsobí se pohybům hlavy lukas-cihak 01/10/2020 11:00:00 Společnost Bosch na veletrhu CES v Las Vegas představila virtuální stínítko do auta, do kterého integrovala umělou inteligenci. Podle zástupců společnosti by tato clona měla být daleko příjemnější a bezpečnější než klasické výklopné clony. https://cdr.cz/sites/default/files/5e13b029855cc2171f35ce72.jpg