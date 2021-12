Pompeje znovu ožijí: O rekonstrukci se postarají roboti s umělou inteligencí

Snad každý slyšel o tragédii, která se stala v Pompejích v roce 79 n. l. Sopka Vesuv zaplavila toto starověké římské město lávou a prakticky vše zakonzervovala. Díky tomu se zde prakticky zastavil život a archeologové se nyní snaží poskládat jednotlivé střípky do velké mozaiky, která představí život ve starověkém římském městě.

Následkem exploze však bylo také mnoho věcí zničeno a archeologové mají k dispozici tisíce kousků nejrůznějších mozaik, keramiky či předmětů pro běžný život a vzhledem k množství i poničení není prakticky v jejich silách znovu poskládat vše do té podoby, v jaké byly před výbuchem.

Nyní přišli vědci z Italského technologického institutu (IIT) s projektem RePAIR (Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics meet Cultural Heritage). Tento projekt má spojit robotiku, umělou inteligenci a archeologii s cílem poskládat jednotlivé nalezené artefakty do sebe, což by archeologům zabralo neskutečné množství času a práce.

Jako první by se nový robot měl pustit do rekonstrukce dvou nástěnných fresek ve dvou budovách. Archeologové mají k dispozici již několik let uskladněné kousky a fragmenty, ale v praxi to vypadá jako puzzle bez návodu. V tuto chvíli je RePAIR pouze v experimentální fázi, a proto se očekává, že nemusí úspěch přijít hned na první pokus.

Celý projekt pak zafinancovala Evropská komise ve výši 3,5 milionu eur. Vývojáři tohoto robota se však obávají, že pouze umělá inteligence v tomto případě nebude stačit a bude zapotřebí mít i sílu, cit a zároveň povědomí archeologa. Výzkumníci v tuto chvíli provádějí ruční digitalizaci každého fragmentu s tím, že tuto databázi předají novému robotu. Do budoucna se uvažuje, že by toto skenování prováděl také robot, aby se mohli archeologové soustředit na sofistikovanější práci.

Robot by měl mít zhruba 80 až 100 centimetrů a vážit zhruba 30 kg. Původně měl být robot spíše podobný humanoidu, ale z praktického důvodu bude vypadat jako rám, na kterém jsou zavěšené paže. Až bude vývoj ukončen, měl by robot zvládnout uchopit jemnými prsty fragment, provést 3D skenování a zpracovat ho svojí umělou inteligencí a nejí virtuální shodu. Do ostrého provozu se robot dostane na jaře příštího roku. Pokud se robot osvědčí, mají vývojáři v plánu jeho nasazení i na jiné vykopávky či do velkých muzeí.