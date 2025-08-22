Pořídili jste si dron? Tohle musíte udělat dřív, než vzlétnete
Než s dronem poprvé vzlétnete, je potřeba vědět, do jaké kategorie váš model spadá. Nařízení Evropské unie (EASA) platné i v ČR rozděluje drony podle hmotnosti a technických možností.
Drony do 250 g (kategorie C0)
Sem spadají například populární modely jako DJI Mini 4K, Mini 3, Mini 4 Pro nebo další „mini“ řady. Tyto drony jsou díky nízké hmotnosti a technickým omezením v legislativě nejméně náročné na povinnosti. Ale pozor – pokud mají kameru, platí pro vás některá pravidla stejně, jako kdybyste měli těžší stroj.
Drony mezi 250 g a 900 g (kategorie C1)
Do této kategorie spadají výkonnější modely, často s lepší kamerou, vyšší stabilizací a delším doletem. V těchto případech už se požaduje nejen registrace provozovatele, ale i složení základního online testu pilota.
Drony nad 900 g (C2, C3, C4)
Tyto modely jsou určeny spíš pro pokročilé uživatele nebo profesionály. Obvykle nabízejí 4K až 8K video, větší čip, silnější motory a možnost létat na velké vzdálenosti. Legislativně už ale vyžadují vyšší úroveň znalostí, složitější testy a často i pojištění.
Tohle základní rozdělení je klíčové, protože předem určuje, jaké povinnosti vás čekají, jaké testy budete muset složit a kde vůbec můžete létat. Pokud vlastníte dron do 250 g s kamerou, pravidla jsou sice mírnější, ale neznamená to, že můžete vzlétnout kdykoli a kdekoli.
Každý se musí registrovat jako provozovatel
Jedno z nejčastějších nedorozumění mezi začátečníky je představa, že registrace se týká jen velkých dronů. Není to pravda.
Pokud má váš dron kameru nebo váží víc než 250 g, musíte se registrovat jako provozovatel dronu. Platí to i pro úplné nováčky a dokonce i pro malé modely, jako je například DJI Mini 4K.
Jak registrace probíhá:
- Jděte na web dron.caa.cz.
- Zvolte možnost Registrace provozovatele.
- Přihlaste se přes Identitu občana nebo datovou schránku.
- Po vyplnění údajů získáte unikátní identifikační číslo provozovatele.
- Toto číslo je nutné nalepit přímo na dron, aby bylo čitelné.
Registrace je zdarma a její platnost je celoevropská. To znamená, že pokud poletíte s dronem například do Rakouska nebo na Slovensko, nemusíte nic dalšího vyřizovat – platí stejné ID.
Zdroj: Shutterstock
Pokud si koupíte další dron, nemusíte se registrovat znovu. Každý nový stroj označíte stejným číslem.
Ne všude se smí létat
Možná máte pocit, že když vlastníte malý dron, můžete vzlétnout kdekoliv. Ve skutečnosti to tak není. Existují přísná pravidla, kde a kdy se létat nesmí.
Zakázané a omezené prostory
V Česku jsou vyznačené takzvané geografické zóny, ve kterých platí omezení pro provoz dronů. Patří sem například:
- Okolí letišť a leteckých základen – kvůli bezpečnosti letového provozu.
- Vojenské prostory – dron zde může být považován za hrozbu.
- CHKO a národní parky – v chráněných krajinných oblastech je potřeba povolení od správy oblasti.
- Městská centra a hustě obydlené zóny – tady jsou limity kvůli ochraně soukromí a bezpečnosti.
Létání v zakázané zóně bez povolení může být pokutováno až částkami v řádech desítek tisíc korun.
Výškové limity
Pro rekreační uživatele platí maximální výška letu 120 metrů nad terénem. Většina moderních dronů má tuto hranici nastavenou už z výroby a nelze ji bez speciálního povolení překročit.
Legislativní pravidla pro létání v kategorii A1/A3 s drony C0
Pokud máte dron do 250 g s označením C0, spadáte do nejmírnější podkategorie otevřené kategorie A1/A3. Přesto je důležité znát základní pravidla:
- Můžete létat nad lidmi, ale ne nad velkými shromážděními.
- Nesmíte létat nad školními dvory, stadiony, koncerty a podobnými akcemi.
- Musíte držet dron na dohled – tzv. VLOS (Visual Line of Sight).
- Maximální výška letu je 120 metrů nad zemí.
- Je zakázáno létat v zakázaných nebo omezených zónách bez povolení.
- Pokud má dron kameru, platí pro vás i povinnost registrace provozovatele.
Přestože u kategorie C0 není povinný žádný online test pilota, doporučuje se ho udělat. Získáte tím lepší přehled o bezpečnostních zásadách a vyhnete se situacím, kdy byste mohli porušit zákon omylem.
Zónace a aplikace Dronemap
Aby se v pravidlech vyznal i začátečník, od září 2025 spouští Úřad pro civilní letectví novou aplikaci Dronemap.
Tahle aplikace bude mít jednoduchý cíl:
- Barevně vyznačené oblasti, kde je létání povoleno, omezeno nebo zakázáno.
- Informace o výškových limitech v konkrétních zónách.
- Přístup k informacím o aktuálních NOTAMech (dočasných leteckých omezeních).
- Jednoduché vyhledávání podle adresy nebo GPS souřadnic.
Dronemap nahradí starší mapy a aplikace a nabídne jednotný zdroj informací pro celou republiku. To je obrovská výhoda, protože až dosud bylo nutné používat kombinaci několika nástrojů – například DronView a Geoportál ÚCL.
S aplikací Dronemap tak budete mít vždy aktuální přehled o tom, kde můžete létat legálně a kde byste riskovali pokutu nebo dokonce zabavení dronu.
Shrnutí: Začněte zodpovědně
Pořízení dronu není jen o zábavě, krásných záběrech a technologiích. Jste zároveň účastníkem leteckého provozu a podléháte pravidlům, která mají chránit bezpečnost lidí, majetku i samotného vzdušného prostoru.
Pokud si osvojíte základní postupy – registraci, znalost pravidel a orientaci v zakázaných zónách – vyhnete se problémům a užijete si létání naplno.
Od září bude díky Dronemap vše mnohem přehlednější, takže se nemusíte bát, že byste se v pravidlech ztratili. Do té doby ale platí:
- registrujte se,
- držte se maximální výšky 120 metrů,
- a nikdy neberte legislativu na lehkou váhu.
Pokud se budete řídit pravidly a budete k létání přistupovat zodpovědně, otevře se vám úplně nový svět možností – od natáčení dechberoucích záběrů po objevování míst, kam byste se jinak nikdy nedostali.