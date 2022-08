Nejlepší drony pro začátečníky: Podle čeho vybírat levné drony a z čeho neslevit

Zdroj: Shutterstock

O něco dražší než náš první tip, DJI Mini 2 nabízí úžasnou sadu špičkových funkcí v malém a kompaktním provedení. Váží pouhých 249 gramů, má dosah přenosu videa 10 km a pořizuje 12megapixelové DNG RAW fotografie. Je možná malý, ale disponuje funkcemi na profesionální úrovni v cenově dostupném balení.

Začátečníci si jistě zamilují jeho schopnost automatického vzletu a návratu zpátky, přiložené výukové programy a režimy rychlého fotografování.

Specifikace:

Rozlišení videa 4K/30fps, s 4x zoomem při 1080p

12MP fotoaparát

3osý motorizovaný gimbal

Přenos videa na vzdálenost až 10 km

Hmotnost: 249 gramů

Odolnost proti větru: až 8,5-10,5 m/s

Maximální doba letu: 31 minut

Maximální rychlost letu: 16 m/s

Cena: 13 990 Kč

3. RYZE Tello Tech - nejlepší pro nižší budget

Tento minimalistický kamerový dron, který ocení ti, co nejsou zcela připraveni investovat do modelů za desetitisíce a berou létání spíše jako koníček, je navržen jako snadný a bezpečný dron pro děti i dospělé. Váží pouhých 80 gramů, je vybaven 5MP fotoaparátem a můžete jej dálkově ovládat z jakéhokoliv mobilního telefonu. Díky funkci Throw & Go navíc dron jednoduše vyhodíte do vzduchu a on se za letu stabilizuje sám.

Specifikace:

Video HD 720p/30fps

5MP fotoaparát

Přenos videa na vzdálenost až 100 metrů

Hmotnost: 80 gramů

Maximální doba letu: 13 minut

Maximální rychlost letu: 8 m/s

4. Emax Tinyhawk II - nejlepší na závodění