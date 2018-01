Powercast slibuje bezdrátové nabíjení do 24 metrů. Plané sliby nebo realita?

Nedávno jsme vás informovali o tom, že společnost Energous vyvinula způsob, jak nabíjet bezdrátově mobilní zařízení na vzdálenost až jednoho metru. Nyní příšel na světlo světa i konkurenční výrobek od společnosti Powercast. Této společnosti se údajně podařilo vyvinout bezdrátové nabíjení na vzdálenost až neuvěřitelných 24 metrů.

Nedávno také oznámila, že získala certifikaci FCC. Tato nabíječka má pouze jediné omezení. Její 3-wattový vysílač PowerSpot je navržen pouze pro práci s malými zařízeními nebo zařízeními s malým příkonem.

V praxi tedy nedokáže nabít mobil, ale pouze např. smartwatch, a to do 60 centimetrů. Vzdálenost 24 metrů se týká pouze senzorů pro automatizaci domácnosti, a to pouze v případě, že mezi senzorem a vysílačem není příliš mnoho překážek či stěn. Pokud ale vysílač položíte na pracovní stůl, postačí prý i na dobíjení bezdrátových klávesnic, myší, sluchátek apod.

Na základě těchto informací je patrné, že společnost Powercast nezvítězila v konkurenčním boji jednoznačně. Jelikož zvládne Powercast nabíjet pouze malá zařízení do praktické vzdálenosti 60 cm, konkurenční Energous by měl dle svého vyjádření zvládat nabíjet i mobilní telefony či tablety v okolí 1 metru, což z něj činí výrazně použitelnější produkt.

Společnost Powercast informovala o tom, že její vysílač PowerSpot by měl být uveden na trhu ke konci tohoto roku. Jeho očekávaná cena při zahájení prodeje se odhaduje na 100 dolarů. O její konkurenceschopnosti tedy rozhodne, až Energous oznámí cenu svého produktu a zda skutečně naplní své sliby - to se snad dozvíme na nadcházejícím CES 2018.