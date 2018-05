Poznejte barvu šílenství, Darkest Dungeon připravuje nové DLC

Je důležité v životě mířit až ke hvězdám – je stejně důležité, aby hvězdy nikdy nezamířily k nám. Poblíž mlýna nedaleko za městem spadlo několik úlomků mimozemského původu. Ti natolik nešťastní, aby svědčili pádu, navěky přišli o zrak. Nic než nelidské skřeky rezonující v rozvalinách mlýna již nevychází…

Pokud jste hádali, že vaším posláním je záhadu prozkoumat a ne utéct jako jakýkoliv racionálně smýšlející člověk, máte naprostou pravdu. Pak ale, Darkest Dungeon si na příčetnosti nikdy nepotrpělo, a jak jste vyrozuměli, nové DLC The Color of Madness na tom nechce vůbec nic měnit. Postavy neváhají ve hře zešílet, onemocnět, zbaběle utéct nebo si zachránit kejhák podražením nohou svých přátel přímo uprostřed souboje. Přečtěte si naši recenzi, kde si hra předloni vysloužila 9/10 hodnocení.

Do hry přibudou čerstvé (v rámci možností) nestvůry, bossové, „endless“ mód; samozřejmostí je i nové prostředí tedy „Farma“ (děsivostí a hrůzou nemálo podobná té z reality show), vybavení a další šílenosti (doslova).

Nemělo by být překvapením, že DLC se nechalo inspirovat knihou H.P. Lovecrafta Barva z kosmu, a pokud by se vám nechtělo čekat do 19. května, kdy DLC vyjde na Steamu s cenovkou 5 dolarů (cca 105 korun), můžete navštívit knihkupectví a nasát atmosféru. Co se týče vydání na ostatních platformách (Switch, PS4/Vita, Xbox One, iPad), je jisté pouze tolik, že se DLC dočkají... jednou.