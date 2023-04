Pracovní místa, které umělá inteligence už brzy nahradí. Měli byste se bát?

Trend s umělou inteligencí by mohl mít velký dopad na pracovní trh a ekonomiku, a proto je důležité se zabývat tím, jaká konkrétní pracovní místa jsou tím nejvíce ohrožena.

Pokladní v obchodě

Pokladní v obchodě je jedním z pracovních míst, které by mohlo být nahrazeno umělou inteligencí. V současné době zpracovávají platby zákazníků a musí být schopni akceptovat různé formy plateb a manipulovat s hotovostí. I přestože se to zdá jako krutá hrozba pro ekonomiku, opak může být skutečností. Pokud by totiž umělá inteligence nahradila všechny pokladní, rychlost a efektivita procesu platby by se mnohonásobně zvýšila a umožnila by zlepšit produktivitu a zákaznickou zkušenost.

Na druhou stranu však může tento vývoj vést ke ztrátě pracovních míst pro pokladní, kteří budou muset hledat nové pracovní příležitosti. Je tedy důležité najít rovnováhu mezi využitím moderních technologií a udržením pracovních míst pro lidi.

Účetní

Práce účetního nebo účetní zahrnuje řadu rutinních a opakujících se úkolů, jako například kontrolu faktur, účtování a třídění dat, zpracování účetních závěrek a vyhodnocování finančních výsledků. S vývojem umělé inteligence a automatizace procesů se však mnoho z těchto úkolů dá provádět rychleji, přesněji a efektivněji softwarovou cestou.

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence by tedy mohla v účetnictví předpovídat budoucí vývoj a sledovat úpravy legislativy za pomocí pokročilých analytických nástrojů. A právě kvůli tomu je toto povolání ohroženo - firmy by teoreticky měly usnadněné budoucí investice, plánování rozpočtu a strategické řízení. V každém případě se stále jedná o vzdušný zámek, jelikož AI není natolik přesná, aby mohla tímto způsobem nakládat s daty alespoň na 90 %, a to ani jako jazykový model.

Operátor call centra

Operátoři v call centrech mají často za úkol komunikovat s zákazníky, poskytovat jim informace a řešit případné problémy. S vývojem umělé inteligence se však mnoho z těchto úkolů může automatizovat pomocí chatbotů a hlasových asistentů. Mohly by totiž odpovídat na běžné dotazy a poskytovat zákazníkům základní informace o produktech a službách. Hlasoví asistenti jako například Amazon Alexa nebo Google Assistant už nyní umožňují zákazníkům hlasově interagovat s aplikacemi a řešit problémy bez nutnosti hovoru s operátorem.

Zdroj: Shutterstock

Když však obrátíme list, obava o pracovní místa v této oblasti se vypaří, jelikož chatboti a hlasoví asistenti zůstávají omezeni v porovnání s lidskými operátory, zejména pokud jde o komunikaci s komplexními problémy a citlivými situacemi.

Poštovní doručovatel

Mezi další povolání, které by mohlo být tímto problémem zasaženo, jsou poštovní doručovatelé. Možnost jejich nahrazení umělou inteligencí je opravdu na místě, a první pokusy s autonomními vozidly a drony se již v USA provádějí.

Tyto technologie by totiž umožnily doručování zásilek bez nutnosti lidského doručovatele nebo kurýra. Autonomní vozidla, jako například vysokorychlostní vlaky a drony, mohou být vybaveny senzory a navigačními systémy, které umožňují bezpečné doručování zásilek na určená místa. Zajisté by to bylo šetrnější k životnímu prostředí a provoz nepřetržitý, což by zlepšilo efektivitu a flexibilitu doručování.

Zdroj: Shutterstock

Další výhodou v tomto směru je účinné plánování trasy a rychlost doručování. Tento proces může být automatizován pomocí algoritmů, které analyzují objem a typ zásilek a umožňují vytváření nejefektivnějších tras pro doručování. Nicméně, i přestože jsou tyto technologie dostupné, některé zásilky vyžadují lidskou interakci, hlavně když jde o cenné nebo křehké zásilky.

Profesní řidič

Dkonce i profesionální řidiči se brzy mohou stát obětí umělé inteligence, zejména s nástupem již zmíněných autonomních vozidel. Tyto technologie umožňují řízení vozidel bez lidského řidiče, přičemž jsou vybaveny všemi potřebnými senzory a navigačními systémy, aby se mohly pohybovat bezpečně na pozemních komunikacích.

Zdroj: Shutterstock

Spousta dopravců by ušetřila obrovské náklady na provoz a za platy. Taktéž by tento revoluční krok mohl vést ke snížení počtu dopravních nehod způsobených lidským faktorem, a snížit tím náklady na opravy vozidel nebo náklady spojené s léčbou a náhradou úrazů.

Každopádně, stejně jako u předchozích pracovních oblastech, i u dopravy vyžadují některé situace lidskou interakci, jako například při přepravě cenných a nebezpečných nákladů. Lidský řidič má totiž schopnost včas reagovat v nevyzpytatelných momentech, a zde má umělá inteligence stále celkem mezery.

I přesto, že jsme nevyjmenovali všechny pracovní pozice, kde by mohl být lidský faktor ohrožen umělou inteligencí, vyplývá z toho jediný možný závěr: Pokrok v oblasti umělé inteligence je rizikový a může nahradit lidský faktor v některých profesích.

Tyto teoretické úvahy je ovšem nemožné převádět naplno do praxe. Zkušenosti, instinkty a kreativní schopnosti lidských pracovníků stále velmi výrazně převažují nad autonomní technikou, i přestože by mohla ušetřit zaměstnavatelům mnoho příkoří a výdajů, či dokonce méně znečišťovat životní prostředí.

Přesto bychom však měli být opatrní, kam až tuto technologie dojít. První státy se již pokoušejí zakázat patrně nejznámějšího zástupce umělé inteligence, ChatGPT. Má však smysl s pokrokem bojovat? A jaká povolání věštíte vy, že by v brzké době mohla být nahrazena umělou inteligencí? Podělte se se svými teoriemi v diskusi.