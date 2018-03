Pravěk s asasíny a hackery: V editoru Far Cry 5 najdete i další hry od Ubisoftu

Francouzská vydavatelská společnost Ubisoft má pod svým palcem nepřeberné množství vývojářských studií, které stojí za celou řadou komerčně nejúspěšnějších značek. Co byste řekli tomu, spojit je všechny do jediné hry? Možná se jednou něčeho takového skutečně dočkáme, prozatím se ale tvůrci o podobnou záležitost pokusí v menším měřítku.

V oficiálním rozšíření pro editor map, který bude dostupný v chystaném Far Cry 5, totiž budeme moci zkombinovat hned několik titulů do jednoho. Ve Far Cry 5 se tak mohou objevit postavy, prostředí, budovy nebo zbraně z Assassin's Creed: Black Flag, Watch Dogs 2 nebo třeba Far Cry: Primal.

„Můžete teď hrát Far Cry v pirátském prostředí a dokonce u toho používat primitivní věci z pravěku'. V rámci společnosti Ubisoft vyrábíme tolik velkých světů. Jednotlivé značky jsou jako malé vesnice, které společně tvoří tenhle jeden velký svět,“ říká Jean-Sebastien Decant, který má pod palcem příběh ve Far Cry 5.

Editor map ve Far Cry 4 poskytl hráčům překvapivě detailní úroveň kontroly nad svými výtvory. Včetně schopnosti modifikovat poškození, zdraví, animace umělé inteligence nebo výšku a gravitaci skoku. Páté pokračování má zajít ještě dál. Vývojáři se těší na zábavný uživatelský obsah, který navíc budou moci sdílet online s přáteli a jinými hráči.

Komunitní obsah bude fungovat jak v singleplayerové složce hry, tak v multiplayeru. Speciální rozšíření ponese i vlastní název, Far Cry: Arcade. Tým vývojářů si uvědomuje, že Far Cry 5 potřebuje víc, než cokoliv jiného, především osvěžení. Narušit tak vzorec, na který jsme si v průběhu let trochu zvykli. Pokud má být tohle nenásilné, dobrovolné zpestření obsahu řešením – změnit tempo a nabídnout hraní zcela mimo mísu, není to nic proti ničemu.

Far Cry 5 vychází pro všechny tři hlavní platformy, Windows PC, PlayStation 4 a Xbox One už 27. března. V rámci Season Passu navíc nabídne tři další rozšíření. V nich zamíří na Mars i do Války ve Vietnamu.