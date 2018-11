Pravidla pro obchodování v České republice a způsob, jakým ovlivňují vaše peníze

Zavedená pravidla EMSA odrazují od obchodování ve stylu „všechno nebo nic“. Namísto úsilí o home run u každého obchodování s pákovým efektem (které by mohlo znamenat bankrot investora), je nový pákový efekt pod úrovní pákového efektu používaného ve Spojených státech. Zde je rozdíl mezi pákovým efektem 200-1 oproti 30-1.

Co je pákový efekt

Pákový efekt je kapitál, který si můžete půjčit od vašeho makléře za účelem navýšení návratnosti. Váš makléř vám půjčí kapitál, což znamená, že na aktiva, na která byste museli normálně mít k dispozici 300$, vám bude stačit 10$. Váš výnos při využití pákového efektu může být mimořádný, ale také katastrofální. Například při poukázání 10$ namísto 300$ bude váš skutečný výnos 150% nebo 15$/10$.

Když spekulujete na pozici, potřebujete mít marži a udržet kapitál na svém účtu na úrovni, která splňuje pravidla pro marži vašeho makléře. Pokud kapitál na vašem účtu poklesne pod požadovanou úroveň, váš makléř bude oprávněn vaši pozici okamžitě zlikvidovat. Snížením objemu pákového efektu, které může evropský makléř nabídnout, pomohla EMSA retailovým obchodníkům vyvarovat se ztrát, které by vyhladily jejich účty. Například s pákovým efektem 200:1 by vám na 300$ transakci stačilo pouhých 1,5$. To by znamenalo, že pohyb 0,05% by zcela zničil vlastní kapitál na vašem účtu.

Snížení pákového efektu přípustného u finančních aktiv zahrnuje i jiná než FOREX aktiva. Makléři museli snížit jejich povolenou marži u indexů, komodit, akcií, stejně jako kryptoměn. Snížení přimělo řadu makléřů k tomu, aby se spojili v úsilí pokračovat v obchodování. Všechny tyto produkty můžete sledovat na iFOREX.

Jakým způsobem je zapojena Česká národní banka?

ČNB se ve snaze pomoci při regulaci investic značně zviditelnila. Česká národní banka je považována za stabilní a konzervativní. V roce 2018 přispěla ČNB k implementaci řady nových obchodních předpisů EU. ČNB spolupracovala přímo s ministerstvem financí a řadou státních agentur. Česká republika není členem Evropského bankovního systému prostřednictvím jediného kontrolního mechanismu, ale v důsledku finanční krize si vytvořila užší vazbu.