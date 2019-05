Pravý kapitán nepostrádá vlastnosti nové limitované edice Captain Morgan Spiced

Názvy lahví limitované edice odrážejí claim značky Captain Morgan „Žij jako kapitán“. Předpoklad pro to stát se kapitánem dnešní doby totiž vyžaduje štempl výjimečnosti, pro kterou parta přátel svého kapitána obdivuje. Znamená to být výjimečným, odvážným, zábavným a zkrátka vystupujícím z davu. Každý ve svém okolí najde někoho s charakterem kapitána, který by si zasloužil tu svou lahev z limitované edice. I Captain Morgan našel své ambasadory, kteří jsou ztělesněním vlastností pravého Kapitána.

Captain Morgan Spiced Gold

Obsah: 0,7L

Cena: od 299 Kč

ŘÍZEK - Kuba Ryba

zpěvák, textař, skladatel a frontman kapely Rybičky 48

Celý svět je pro něj jedna velká stage a on na něj lvem jako král ve své džungli. Můžeš si být jistý, že vše, co si myslí, tak i řekne, a to bez trojobalu! Huba jako dělo, ale vždy dokonalý džentlmen. Prostě Řízek!

SRDCAŘ - Martina Fialková

účastnice Robinsonova ostrova 2

Tak jako za svůj kmen na ostrově, tak i za své párty fellas ochotně život položí. V posilovně do poslední kapky potu, následně na párty až do zavíračky. Láska možná prochází žaludkem, ale její vášně a přátelství jedině srdcem!

COOL - Anet Antošová

tanečnice, choreografka, královna českého twerku

COOL je svá. Její chladnou hlavou nepronikne žádný mráček nejistoty. S ledovým klidem Angličana a úsměvem Jamajčana je připravena protančit celou noc, ráno na sobě nedat nic znát a s tučným stylem sobě vlastním provlnit boky až k dalšímu nezapomenutelnému večeru! Kdo je víc?

PARŤÁK - DJ Roxtar

DJ, hudební producent a DJ na Evropa 2

Se správným Parťákem a kvalitníma gramcema se vždy najde příležitost na dobrou party. Parťák se neptá proč, ale „kdy?“ Stačí říct „Morgan dnes, nebo zítra?“ a jeho odpověď je vždy „ano a ano!“ Parťák neslibuje, Parťák koná… i kdyby na další kolo nebylo!

SHOWMAN - Tomáš Kraus

reportér, moderátor, DJ, PR

Raketový pohon každé akce! Kde se objeví, tam strhne vír nekontrolovatelné zábavy. Žádný nápad pro něj není dost stupidní a žádná překážka nepřekonatelná v jeho spanilé cestě za nekompromisním tornádem zážitků. Tak zachraň se, kdo můžeš!

BAVIČ - Hank Beefovsky

raper, textař, hudební producent, člen hudební skupiny ATMO music