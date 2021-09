Pražský autosalon začal akceptovat Bitcoiny

Zdroj

Toto rozhodnutí se setkalo ze strany klientů s velkým úspěchem, důkazem čehož jsou i prodané vozy Ferrari SF90 Stradale, McLaren 765 LT, Lamborghini Urus nebo dokonce Ferrari 488 Pista Spider. Za Ferrari SF90 Stradale musel například zákazník zaplatit 16,5 bitcoinu, což je v přepočtu (dle kurzu ke dni 8. září 2021) zhruba 16 a půl milionu korun.

Dohromady za všechny modely prodané za Bitcoiny utržil autosalon celkem 40 milionů korun. I když se to zdá jako velká suma, je to jen zlomek z toho, co má v plánu pražský autosalon utržit až do konce tohoto roku, a to více než miliardu korun.

Vedoucí prodeje společnosti Advantage Cars, Filip Šivic, dále uvedl: „Věříme, že platby bitcoinem umožní našim zákazníkům flexibilní a bezpečné nakládání s jejich financemi a efektivní využití investovaných peněz v praxi. Jednotnou měnu navíc ocení naši zahraniční klienti, kteří v posledních letech narůstají.“

V praxi to vypadá tak, že klient vygeneruje QR kód s adresu kryptoměnového účtu a částkou v Bitcoinech. Tento kód z důvodu kolísavé hodnoty Bitcoinu vydrží platný pouze 15 minut. Zároveň je účtován i poplatek 0,5 % za transakci. Společnost Advantage Cars obratem vymění své získané kryptoměny zpět na běžnou měnu, protože jejich dodavatelé kryptoměnu nepříjímání. Vedoucí prodeje si navíc myslí, že v budoucnu bude tento způsob platby zcela běžný, a proto již nyní připravují možnost zaplatit i Ethereem.