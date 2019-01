Předělávka Heroes II do legendárních Heroes III je venku! Volně ke stažení

Před několika měsíci jsme informovali o chystané předělávce Heroes of Might & Magic II do hávu třetího dílu. Tehdy tvůrci slibovali vydání do konce roku 2018. A jak slíbili, tak učinili. Své předsevzetí splnili prakticky za pět minut dvanáct. Každý fanoušek si tak o Silvestru připíjel k vydání první veřejné beta verze, aniž by o jejím vypuštění tušil. Nyní si tuto modifikaci můžete konečně stáhnout zcela bezplatně, vlastníte-li komunitní HD předělávku třetího dílu.

Heroes of Might & Magic II vydláždilo schůdky všem svým následníkům již v roce 1996, kdy okouzlil nádhernou kreslenou grafikou, atmosférou, stylizací a hratelností. O pár let později však byl zastíněn třetím dílem, který je komunitou-zvaným králem celé značky. Ani společnosti Ubisoft, která v sérii pokračovala od pátého doposud, se nikdy nepodařilo tehdejší úspěch zopakovat.





Třetí díl byl perfektním koktejlem mezi jednoduchým konceptem a komplexními mechanikami, které svoji hloubku odkrývají zkušeným hráčům dodnes. Každému z prvků však položil základy druhý díl, kterému by ke konkurenceschopnosti stačilo jen trochu osvěžit šrouby a kolečka.

Neznalé možná pobaví fakt, že se fanoušci pokoušejí vzkřísit titul z roku 1996 v hávu titulu z roku 1999. Díky HoMM3 HD modifikaci je však třetí díl plně kompatibilní s moderními operačními systémy při FullHD či dokonce 4k rozlišení, kreslená grafika je navíc nesmrtelná. Neplést však s oficiální HD Edition, kterou se Ubisoft pokusil před 3 lety zahrát na nostalgickou notu, avšak ošklivě narazil.

Ke zhlédnutí jsou k dispozici i nesestříhané záběry ze hry, ze kterých lze vyčíst množství změn. Vývojáři se zcela zjevně snažili plně zachovat hratelnost třetího dílu, který akorát oblékli do kreslené grafiky dvojky. Výsledkem je tedy komplexnější soubojové pole, přehlednější rozhraní, a dokonce generátor náhodných map.

Každý z původních hradů se dočkal drobných změn, opět po vzoru trojky. Staveb je více, a líhně se rozrostly o jednu úroveň příšer navíc. Vlastního hradu se dočkala pouštní frakce, mezi kterými najdeme lapky, medúzy, nomády, džiny a podobnou havěť. K dispozici je také frakce bažiny, která se zjevně pokouší nahradit Fortress z třetího dílu, ale k dokonalosti ji ještě hodně chybí.

S navýšením úrovní jednotek souvisí i rozšíření armády hrdiny o slot navíc. Co by mohlo být vítanou změnou, je vylepšení RPG systému hrdinů, které po vzoru třetího dílu nyní disponují specializacemi a logičtějším vybavením artefakty. V obou případech po vzoru třetího dílu. Hrdinové už nejsou bezcharakterní ksichty, ale oplývají logickými dovednostmi. Ten či onen vyniká s lučištníky, jiný v diplomacii a podobně.

Heroes of Might & Magic III se v průběhu let dočkalo několika fanouškovských rozšíření, jmenovitě např. In The Wake of Gods nebo Horn of The Abyss, které je mezi hráči oficiálně uznáváno z důvodu vyvážení frakcí a některých jednotek. Uvidíme, zda se Heroes of Might & Magic III: The Succession Wars zařadí mezi oficiálně uznávané projekty.